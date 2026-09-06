https://crimea.ria.ru/20260906/razmer-bolnichnykh-vyplat-budet-rasti-ezhegodno-na-tysyachu-rubley-1159135589.html

Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей

Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей

В 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на тысячу рублей в день в 2027 году, сообщает Социальный фонд России. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T10:35

2026-09-06T10:35

2026-09-06T10:35

общество

социальный фонд россии

больничный

здоровье

трудоустройство

работа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на тысячу рублей в день в 2027 году, сообщает Социальный фонд России."Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году: до 6827,4 рублей. <...> В 2027 году: до 7860,27 рублей. В 2028 году: до 8489,04 рублей", — говорится в публикации в Telegram-канале.Размер больничного работающим зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа. Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара.В соцфонде напоминают, что с 2022 года больничные можно оформить только в электронном виде. Фонд получает данные от медучреждений, запрашивает недостающую информацию у работодателя, а граждане могут отслеживать статус выплаты через портал госуслуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, социальный фонд россии, больничный, здоровье, трудоустройство, работа