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Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей
Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей
В 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на тысячу рублей в день в 2027 году, сообщает Социальный фонд России. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T10:35
2026-09-06T10:35
общество
социальный фонд россии
больничный
здоровье
трудоустройство
работа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на тысячу рублей в день в 2027 году, сообщает Социальный фонд России."Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году: до 6827,4 рублей. &lt;...&gt; В 2027 году: до 7860,27 рублей. В 2028 году: до 8489,04 рублей", — говорится в публикации в Telegram-канале.Размер больничного работающим зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа. Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара.В соцфонде напоминают, что с 2022 года больничные можно оформить только в электронном виде. Фонд получает данные от медучреждений, запрашивает недостающую информацию у работодателя, а граждане могут отслеживать статус выплаты через портал госуслуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, социальный фонд россии, больничный, здоровье, трудоустройство, работа
Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей

Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей

10:35 06.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет более чем на тысячу рублей в день в 2027 году, сообщает Социальный фонд России.
"Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году: до 6827,4 рублей. <...> В 2027 году: до 7860,27 рублей. В 2028 году: до 8489,04 рублей", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Размер больничного работающим зависит от заработка за два года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, и страхового стажа. Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара.
В соцфонде напоминают, что с 2022 года больничные можно оформить только в электронном виде. Фонд получает данные от медучреждений, запрашивает недостающую информацию у работодателя, а граждане могут отслеживать статус выплаты через портал госуслуг.
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ОбществоСоциальный фонд РоссииБольничныйЗдоровьетрудоустройстворабота
 
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