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Пока не заболит: основные ошибки пациентов в лечении зубов - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Пока не заболит: основные ошибки пациентов в лечении зубов
Пока не заболит: основные ошибки пациентов в лечении зубов - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Пока не заболит: основные ошибки пациентов в лечении зубов
Основная ошибка пациентов со стоматологическими заболеваниями – несвоевременное, позднее обращение к специалисту. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T19:32
2026-09-06T19:32
стоматология
совет эксперта
медицина
здоровье
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Основная ошибка пациентов со стоматологическими заболеваниями – несвоевременное, позднее обращение к специалисту. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель главного врача ГАУЗ РК "Крымский республиканский стоматологический центр" Евгений Хвостик.В настоящее время, по его словам, используются современные методики, технологии, инструменты, материалы, которые позволяют лечению зубов быть безболезненным, эффективным и не приносить никакого дискомфорта.Основная ошибка, подчеркнул заместитель главного врача стоматологического центра, это несвоевременное обращение к врачу специалисту."У многих пациентов, к сожалению, до сих пор присутствуют стереотипы: пока зуб не заболел, я к стоматологу не пойду – это грубейшая ошибка. Мы всем настоятельно рекомендуем не менее одного раза в шесть месяцев обращаться к врачу-специалисту с целью профилактического осмотра, чтобы он оценил ситуацию, которая есть на момент обращения в полости рта, и по возможности порекомендовал бы профилактические мероприятия, чтобы это было профессионально", – посоветовал врач.С другой стороны, добавил он, это позволит выявить имеющиеся заболевания на ранних стадиях."Зачастую у пациента не получится самостоятельно увидеть те проблемы, которые у него уже есть. И врачу, и, безусловно, самому пациенту будет комфортнее заниматься лечением заболеваний на более ранней стадии, потому что мы имеем гарантированный прогнозируемый результат. Минимальное инвазивное вмешательство, минимальное щадящее лечение, которое приведет к отдаленным позитивным, прогнозируемым результатам", – обратил внимание стоматолог.Плохо, когда ситуация уже затянута и существуют определенные осложнения, предостерег он."В стоматологии боль – это не повод обратиться к врачу, это симптом уже запущенного заболевания. Да, врачи работают с разными ситуациями, в том числе запущенными, но в любом случае заниматься лечением на более ранних стадиях, безусловно, намного эффективнее", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицитаУчат бесплатно для себя: как в Крыму решают проблему дефицита медиковОтключения света в Крыму: что делать с лекарствами
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стоматология, совет эксперта, медицина, здоровье, здравоохранение в россии
Пока не заболит: основные ошибки пациентов в лечении зубов

Мифы о стоматологии

19:32 06.09.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВрач ведет прием пациентов в стоматологической поликлинике
Врач ведет прием пациентов в стоматологической поликлинике - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Основная ошибка пациентов со стоматологическими заболеваниями – несвоевременное, позднее обращение к специалисту. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель главного врача ГАУЗ РК "Крымский республиканский стоматологический центр" Евгений Хвостик.
"Основной миф, что стоматология – это больно, страшно и дорого. Мы с этим постоянно боремся и стараемся популяризировать нашу отрасль и доносить нашим пациентам информацию о том, что стоматологическое лечение необходимо", – отметил гость студии.
В настоящее время, по его словам, используются современные методики, технологии, инструменты, материалы, которые позволяют лечению зубов быть безболезненным, эффективным и не приносить никакого дискомфорта.
Основная ошибка, подчеркнул заместитель главного врача стоматологического центра, это несвоевременное обращение к врачу специалисту.
"У многих пациентов, к сожалению, до сих пор присутствуют стереотипы: пока зуб не заболел, я к стоматологу не пойду – это грубейшая ошибка. Мы всем настоятельно рекомендуем не менее одного раза в шесть месяцев обращаться к врачу-специалисту с целью профилактического осмотра, чтобы он оценил ситуацию, которая есть на момент обращения в полости рта, и по возможности порекомендовал бы профилактические мероприятия, чтобы это было профессионально", – посоветовал врач.
С другой стороны, добавил он, это позволит выявить имеющиеся заболевания на ранних стадиях.
"Зачастую у пациента не получится самостоятельно увидеть те проблемы, которые у него уже есть. И врачу, и, безусловно, самому пациенту будет комфортнее заниматься лечением заболеваний на более ранней стадии, потому что мы имеем гарантированный прогнозируемый результат. Минимальное инвазивное вмешательство, минимальное щадящее лечение, которое приведет к отдаленным позитивным, прогнозируемым результатам", – обратил внимание стоматолог.
Плохо, когда ситуация уже затянута и существуют определенные осложнения, предостерег он.
"В стоматологии боль – это не повод обратиться к врачу, это симптом уже запущенного заболевания. Да, врачи работают с разными ситуациями, в том числе запущенными, но в любом случае заниматься лечением на более ранних стадиях, безусловно, намного эффективнее", – подытожил специалист.
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