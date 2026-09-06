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Плоскостопие у школьников: статистика в России выросла вдвое за два года - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Плоскостопие у школьников: статистика в России выросла вдвое за два года
Плоскостопие у школьников: статистика в России выросла вдвое за два года - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Плоскостопие у школьников: статистика в России выросла вдвое за два года
"Эпидемия" плоскостопия охватила школьников России в последние два года – обращение к врачам с данной проблемой возросло на 40%. Главной причиной заболевания... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T20:57
2026-09-06T20:56
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. "Эпидемия" плоскостопия охватила школьников России в последние два года – обращение к врачам с данной проблемой возросло на 40%. Главной причиной заболевания является массовое ношение детьми обуви без твердого задника и жесткой стельки во время формирования стопы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил главный врач Республиканской детской клинической больницы, заведующий кафедры детской хирургии, ортопед Анатолий Олейник.Гость эфира обратил внимание, что данная проблема в России возникла гораздо раньше, чем указано в статистике. Тенденция к увеличению плоскостопия выросла вместе с урбанизацией и стремлением "облегчить жизнь" ребенку.Детская стопа, пояснил он, очень серьезно меняется за время взросления ребенка и диагноз "плоскостопие" выставляется не раньше 10 лет."Мы имеем чаще всего проблему плоско-вальгусной стопы, но в то же время плоско-вальгусная стопа является физиологичной для ребенка до трех с половиной - четырех лет, пока формируется походка. И поэтому расценивать его каждый раз как патологию - это тоже неправильно", – отметил врач-ортопед.Анатолий Олейник пояснил, что плоскостопие стало встречаться в России так часто из-за возникновения "профилактической" детской обуви с мягкими стельками."Здесь наши "коллеги" с Запада заложили для русского человека и нашего менталитета, очень большую мину. У нас появилось такое понятие, как профилактическая обувь, но профилактической обуви как таковой для ребенка не существует! Основное требование к обуви ребенка, чтобы его стопа развивалась нормально, – подошва должна быть плоская, жесткая и жесткая пятка", – озвучил свою позицию главврач РДКБ.Наличие каких-то либо супинаторов, смягчающих стелек в современной детской обуви, как раз и вредит правильному формированию стопы, разъяснил он."Все стельки, которые применяют ортопеды, они имеют, как правило, жесткость - для того, чтобы воздействовать на развитие свода стопы, а "профилактическая" обувь направлена на то, чтобы создать более комфортные условия и стопа развивалась сама по себе. Но, если мы будем все время ослаблять мышцу, она не будет работать, а основная причина развития плоскостопия - это слабость мышц, это не слабость костей", – рассказал специалист.Именно на правильный мышечный тонус и работу мышц стоит делать акцент при лечении плоскостопия у детей, советует Анатолий Олейник."Почему раньше многие дети бегали босиком, и вопрос плоскостопия не возникал сам по себе? Потому что наша стопа требует постоянной нагрузки. Даже в рекомендациях лечебной физкультуры: ходить по массажному коврику, ходить по травке, ходить по песочку, по камушкам. Все это стимулирует свод стопы и заставляет напрягаться мышцы. Все мы ходили по горячим камушкам на пляже – сразу чувствуется, как напрягается стопа – это и дает эффект того, когда правильно формируется костный каркас стопы", – считает собеседник.Главным и основополагающим фактором для родителей при выборе детской обуви, рекомендует ортопед, является наличие у нее задника для фиксирования пятки. Для подростков же, чей выбор сейчас останавливается на мягких и удобных кедах, разумным решением может стать установка в них жесткой ортопедической стельки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали выполнять операции по замене сустава с помощью 3D-печатиВ Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратахВ Феодосии детская больница получила современный хирургический аппарат
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здоровье, анатолий олейник, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, школа
Плоскостопие у школьников: статистика в России выросла вдвое за два года

Какую обувь выбрать детям для избежания плоскостопия - ортопед

20:57 06.09.2026
 
© РИА Новости КрымМужчина шагает
Мужчина шагает - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. "Эпидемия" плоскостопия охватила школьников России в последние два года – обращение к врачам с данной проблемой возросло на 40%. Главной причиной заболевания является массовое ношение детьми обуви без твердого задника и жесткой стельки во время формирования стопы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил главный врач Республиканской детской клинической больницы, заведующий кафедры детской хирургии, ортопед Анатолий Олейник.
Гость эфира обратил внимание, что данная проблема в России возникла гораздо раньше, чем указано в статистике. Тенденция к увеличению плоскостопия выросла вместе с урбанизацией и стремлением "облегчить жизнь" ребенку.

"В Советском Союзе диагноз плоскостопия выставлялся у 2-3% детского населения. На данный момент, с проблемами со стопой сталкиваются где-то порядка около 20% детей. Рост практически в 10 раз! Но здесь нужно задуматься, почему вообще возникла такого рода проблема", – подчеркнул специалист.

Детская стопа, пояснил он, очень серьезно меняется за время взросления ребенка и диагноз "плоскостопие" выставляется не раньше 10 лет.
"Мы имеем чаще всего проблему плоско-вальгусной стопы, но в то же время плоско-вальгусная стопа является физиологичной для ребенка до трех с половиной - четырех лет, пока формируется походка. И поэтому расценивать его каждый раз как патологию - это тоже неправильно", – отметил врач-ортопед.
Анатолий Олейник пояснил, что плоскостопие стало встречаться в России так часто из-за возникновения "профилактической" детской обуви с мягкими стельками.
"Здесь наши "коллеги" с Запада заложили для русского человека и нашего менталитета, очень большую мину. У нас появилось такое понятие, как профилактическая обувь, но профилактической обуви как таковой для ребенка не существует! Основное требование к обуви ребенка, чтобы его стопа развивалась нормально, – подошва должна быть плоская, жесткая и жесткая пятка", – озвучил свою позицию главврач РДКБ.
Наличие каких-то либо супинаторов, смягчающих стелек в современной детской обуви, как раз и вредит правильному формированию стопы, разъяснил он.
"Все стельки, которые применяют ортопеды, они имеют, как правило, жесткость - для того, чтобы воздействовать на развитие свода стопы, а "профилактическая" обувь направлена на то, чтобы создать более комфортные условия и стопа развивалась сама по себе. Но, если мы будем все время ослаблять мышцу, она не будет работать, а основная причина развития плоскостопия - это слабость мышц, это не слабость костей", – рассказал специалист.
Именно на правильный мышечный тонус и работу мышц стоит делать акцент при лечении плоскостопия у детей, советует Анатолий Олейник.
"Почему раньше многие дети бегали босиком, и вопрос плоскостопия не возникал сам по себе? Потому что наша стопа требует постоянной нагрузки. Даже в рекомендациях лечебной физкультуры: ходить по массажному коврику, ходить по травке, ходить по песочку, по камушкам. Все это стимулирует свод стопы и заставляет напрягаться мышцы. Все мы ходили по горячим камушкам на пляже – сразу чувствуется, как напрягается стопа – это и дает эффект того, когда правильно формируется костный каркас стопы", – считает собеседник.
Главным и основополагающим фактором для родителей при выборе детской обуви, рекомендует ортопед, является наличие у нее задника для фиксирования пятки. Для подростков же, чей выбор сейчас останавливается на мягких и удобных кедах, разумным решением может стать установка в них жесткой ортопедической стельки.
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