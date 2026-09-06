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Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье
Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта, который принесет на полуостров грозовые дожди, утром и днем местами... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T00:01
2026-09-06T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта, который принесет на полуостров грозовые дожди, утром и днем местами сильные, вероятен град, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем дожди. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, утром, днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +16 до +21 ночью, а днем поднимутся до +23...+27 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260905/predelno-goryachiy-avgust-bez-pritoka-vody-chto-s-vodokhranilischami-kryma-po-itogam-leta-1159088685.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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погода, погода в крыму, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму 6 сентября пройдут сильные грозовые дожди с градом и до +29 градусов

00:01 06.09.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкГрад. Архивное фото
Град. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта, который принесет на полуостров грозовые дожди, утром и днем местами сильные, вероятен град, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с, в южных районах и в горах усилится до 19-24 м/с. Ночная температура воздуха +13…+18 градусов, на побережье до +21, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем дожди. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, утром, днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24...+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +16 до +21 ночью, а днем поднимутся до +23...+27 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Заголовок открываемого материала
00:01Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:32Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером
21:55Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное
21:37Где в Севастополе заправить машину 6 сентября
21:19Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп
20:54Пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма
20:37Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня
20:24В Минюсте Крыма назвали самые популярные и редкие имена младенцев
20:02Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером
19:55Сначала попробовать: как лучше заказывать доставку готовой еды
19:28Маркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекут
19:09"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели
18:39ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе
18:20Украина зеркально пообещала не наносить удары по Москве
18:10Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова
17:48Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму
17:26Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин
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16:55В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы
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