https://crimea.ria.ru/20260906/pervoe-dykhanie-oseni-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1159087373.html
Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье
Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта, который принесет на полуостров грозовые дожди, утром и днем местами... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной холодного атмосферного фронта, который принесет на полуостров грозовые дожди, утром и днем местами сильные, вероятен град, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем дожди. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, утром, днем северо-западный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +16 до +21 ночью, а днем поднимутся до +23...+27 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260905/predelno-goryachiy-avgust-bez-pritoka-vody-chto-s-vodokhranilischami-kryma-po-itogam-leta-1159088685.html
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Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму 6 сентября пройдут сильные грозовые дожди с градом и до +29 градусов