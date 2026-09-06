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Пепельный снег и молнии: в Индонезии извергается вулкан Кракатау
Пепельный снег и молнии: в Индонезии извергается вулкан Кракатау - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Пепельный снег и молнии: в Индонезии извергается вулкан Кракатау
Крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте временно закрыли из-за вулканического пепла после извержения Анак-Кракатау, ограничения затронули более... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T10:15
2026-09-06T10:15
2026-09-06T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте временно закрыли из-за вулканического пепла после извержения Анак-Кракатау, ограничения затронули более 30 рейсов, сообщает портал CNBC Indonesia со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны.Наиболее серьезно ситуация затронула международное авиасообщение. Были отменены 16 международных рейсов, еще семь задержаны, а пять перенесены. Нарушено сообщение Джакарты с Сингапуром, Гонконгом, Сиднеем, Сеулом, Дохой, Амстердамом и Куала-Лумпуром. Отменены и несколько внутренних рейсов, в том числе и на остров Бали.Серия извержений Анак-Кракатау началась вечером в пятницу. Вулкан выбрасывал раскаленный материал, наблюдался эффект "лавового фонтана", а грохот и подземные толчки ощущались в ряде районов провинций страны. В Индонезии объявлен третий из четырех уровней опасности.Из-за извержения столицу Индонезии Джакарту накрыл вулканический пепел."Вулканический пепел с Анак-Кракатау уже достиг Джакарты этим утром. Берегите себя", - говорится в публикации популярного столичного аккаунта JKT.Spot.На распространяющихся в соцсетях спутниковых снимках виден обширный шлейф, протянувшийся от вулкана в сторону западной части острова Ява. Согласно сопровождающим снимки данным, облако состоит из вулканического пепла, водяного пара и диоксида серы.Специалисты тем временен зафиксировали вулканические молнии и геомагнитные возмущения на фоне извержения Анак-Кракатау. Вулканические молнии – это электрические разряды, возникающие непосредственно в облаке вулканического пепла во время извержения. Они образуются из-за электризации и столкновения частиц пепла, обломков пород и капель воды в быстро поднимающемся вулканическом шлейфе.Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Вулкан возник на месте знаменитого Кракатау, катастрофическое извержение которого в 1883 году стало одним из самых мощных в современной истории и вызвало разрушительное цунами. В декабре 2018 года обрушение части Анак-Кракатау также привело к цунами, жертвами которого стали сотни человек.По последним данным, погибших и сообщений о разрушении зданий в результате нынешнего извержения нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке – что известноВулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры извержения вулкана в Индонезии
Кадры извержения вулкана в Индонезии
2026-09-06T10:15
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/06/1159134979_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_717d816dae05af4be3b69b6f15ed67eb.jpg
Кадры снега из пепла в Индонезии
Кадры снега из пепла в Индонезии
2026-09-06T10:15
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индонезия, в мире, вулкан, новости, видео, видео
Пепельный снег и молнии: в Индонезии извергается вулкан Кракатау
Проснувшийся вулкан в Индонезии заблокировал работу крупнейшего аэропорта страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым.
Крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте временно закрыли из-за вулканического пепла после извержения Анак-Кракатау, ограничения затронули более 30 рейсов, сообщает портал CNBC Indonesia
со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны.
Наиболее серьезно ситуация затронула международное авиасообщение. Были отменены 16 международных рейсов, еще семь задержаны, а пять перенесены. Нарушено сообщение Джакарты
с Сингапуром, Гонконгом, Сиднеем, Сеулом, Дохой, Амстердамом и Куала-Лумпуром. Отменены и несколько внутренних рейсов, в том числе и на остров Бали.
Серия извержений Анак-Кракатау началась вечером в пятницу. Вулкан выбрасывал раскаленный материал, наблюдался эффект "лавового фонтана", а грохот и подземные толчки ощущались в ряде районов провинций страны. В Индонезии объявлен третий из четырех уровней опасности.
Из-за извержения столицу Индонезии Джакарту накрыл вулканический пепел.
"Вулканический пепел с Анак-Кракатау уже достиг Джакарты этим утром. Берегите себя", - говорится в публикации популярного столичного аккаунта JKT.Spot.
На распространяющихся в соцсетях спутниковых снимках виден обширный шлейф, протянувшийся от вулкана в сторону западной части острова Ява. Согласно сопровождающим снимки данным, облако состоит из вулканического пепла, водяного пара и диоксида серы.
Специалисты тем временен зафиксировали вулканические молнии и геомагнитные возмущения на фоне извержения Анак-Кракатау. Вулканические молнии – это электрические разряды, возникающие непосредственно в облаке вулканического пепла во время извержения. Они образуются из-за электризации и столкновения частиц пепла, обломков пород и капель воды в быстро поднимающемся вулканическом шлейфе.
Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Вулкан возник на месте знаменитого Кракатау, катастрофическое извержение которого в 1883 году стало одним из самых мощных в современной истории и вызвало разрушительное цунами. В декабре 2018 года обрушение части Анак-Кракатау также привело к цунами, жертвами которого стали сотни человек.
По последним данным, погибших и сообщений о разрушении зданий в результате нынешнего извержения нет.
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