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Пепельный снег и молнии: в Индонезии извергается вулкан Кракатау

Пепельный снег и молнии: в Индонезии извергается вулкан Кракатау - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Пепельный снег и молнии: в Индонезии извергается вулкан Кракатау

Крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте временно закрыли из-за вулканического пепла после извержения Анак-Кракатау, ограничения затронули более... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T10:15

2026-09-06T10:15

2026-09-06T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте временно закрыли из-за вулканического пепла после извержения Анак-Кракатау, ограничения затронули более 30 рейсов, сообщает портал CNBC Indonesia со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны.Наиболее серьезно ситуация затронула международное авиасообщение. Были отменены 16 международных рейсов, еще семь задержаны, а пять перенесены. Нарушено сообщение Джакарты с Сингапуром, Гонконгом, Сиднеем, Сеулом, Дохой, Амстердамом и Куала-Лумпуром. Отменены и несколько внутренних рейсов, в том числе и на остров Бали.Серия извержений Анак-Кракатау началась вечером в пятницу. Вулкан выбрасывал раскаленный материал, наблюдался эффект "лавового фонтана", а грохот и подземные толчки ощущались в ряде районов провинций страны. В Индонезии объявлен третий из четырех уровней опасности.Из-за извержения столицу Индонезии Джакарту накрыл вулканический пепел."Вулканический пепел с Анак-Кракатау уже достиг Джакарты этим утром. Берегите себя", - говорится в публикации популярного столичного аккаунта JKT.Spot.На распространяющихся в соцсетях спутниковых снимках виден обширный шлейф, протянувшийся от вулкана в сторону западной части острова Ява. Согласно сопровождающим снимки данным, облако состоит из вулканического пепла, водяного пара и диоксида серы.Специалисты тем временен зафиксировали вулканические молнии и геомагнитные возмущения на фоне извержения Анак-Кракатау. Вулканические молнии – это электрические разряды, возникающие непосредственно в облаке вулканического пепла во время извержения. Они образуются из-за электризации и столкновения частиц пепла, обломков пород и капель воды в быстро поднимающемся вулканическом шлейфе.Анак-Кракатау ("Дитя Кракатау") расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Вулкан возник на месте знаменитого Кракатау, катастрофическое извержение которого в 1883 году стало одним из самых мощных в современной истории и вызвало разрушительное цунами. В декабре 2018 года обрушение части Анак-Кракатау также привело к цунами, жертвами которого стали сотни человек.По последним данным, погибших и сообщений о разрушении зданий в результате нынешнего извержения нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Серия мощных землетрясений произошла на Камчатке – что известноВулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры извержения вулкана в Индонезии Кадры извержения вулкана в Индонезии 2026-09-06T10:15 true PT0M29S

Кадры снега из пепла в Индонезии Кадры снега из пепла в Индонезии 2026-09-06T10:15 true PT0M19S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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