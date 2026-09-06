https://crimea.ria.ru/20260906/onischenko-otsenil-proizvodstvo-lekarstv-s-pomoschyu-ii-1159139678.html

Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ

Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ

Технологии искусственного интеллекта могут ускорить производство лекарственных препаратов, сообщил РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T14:48

2026-09-06T14:48

2026-09-06T14:48

лекарства

геннадий онищенко

мнения

искусственный интеллект

новости

ран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Технологии искусственного интеллекта могут ускорить производство лекарственных препаратов, сообщил РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее в университете Сиху (КНР) сообщили о том, что китайские власти одобрили к выпуску на рынок инновационный препарат от COVID-19, при разработке которого использовались технологии искусственного интеллекта.По его словам, искусственный интеллект выступал в данном случае в роли вспомогательного инструмента, поскольку идея и ключевые задачи выполнялись, безусловно, людьми. Технологии искусственного интеллекта могут помочь обрабатывать большие объемы информации, собирать данные и анализировать их.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лекарства, геннадий онищенко, мнения, искусственный интеллект, новости, ран