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Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ
Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ
Технологии искусственного интеллекта могут ускорить производство лекарственных препаратов, сообщил РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T14:48
2026-09-06T14:48
2026-09-06T14:48
лекарства
геннадий онищенко
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искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Технологии искусственного интеллекта могут ускорить производство лекарственных препаратов, сообщил РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее в университете Сиху (КНР) сообщили о том, что китайские власти одобрили к выпуску на рынок инновационный препарат от COVID-19, при разработке которого использовались технологии искусственного интеллекта.По его словам, искусственный интеллект выступал в данном случае в роли вспомогательного инструмента, поскольку идея и ключевые задачи выполнялись, безусловно, людьми. Технологии искусственного интеллекта могут помочь обрабатывать большие объемы информации, собирать данные и анализировать их.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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лекарства, геннадий онищенко, мнения, искусственный интеллект, новости, ран
Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ
Онищенко оценил производство лекарств с помощью искусственного интеллекта
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Технологии искусственного интеллекта могут ускорить производство лекарственных препаратов, сообщил РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в университете Сиху (КНР) сообщили о том, что китайские власти одобрили к выпуску на рынок инновационный препарат от COVID-19, при разработке которого использовались технологии искусственного интеллекта.
"Принцип использования компьютерных технологий не совсем новый, в данном случае это очень эффективный инструмент, изобретенный человеком. В фармакологической деятельности по разработке, изучению эффективности тех или иных фармацевтических препаратов он уже достаточно широко обсуждается. Это также ускоряет процесс производства лекарств", - сказал Онищенко.
По его словам, искусственный интеллект выступал в данном случае в роли вспомогательного инструмента, поскольку идея и ключевые задачи выполнялись, безусловно, людьми. Технологии искусственного интеллекта могут помочь обрабатывать большие объемы информации, собирать данные и анализировать их.
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