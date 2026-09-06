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Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ
Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ
Технологии искусственного интеллекта могут ускорить производство лекарственных препаратов, сообщил РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T14:48
2026-09-06T14:48
лекарства
геннадий онищенко
мнения
искусственный интеллект
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Технологии искусственного интеллекта могут ускорить производство лекарственных препаратов, сообщил РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее в университете Сиху (КНР) сообщили о том, что китайские власти одобрили к выпуску на рынок инновационный препарат от COVID-19, при разработке которого использовались технологии искусственного интеллекта.По его словам, искусственный интеллект выступал в данном случае в роли вспомогательного инструмента, поскольку идея и ключевые задачи выполнялись, безусловно, людьми. Технологии искусственного интеллекта могут помочь обрабатывать большие объемы информации, собирать данные и анализировать их.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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лекарства, геннадий онищенко, мнения, искусственный интеллект, новости, ран
Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ

Онищенко оценил производство лекарств с помощью искусственного интеллекта

14:48 06.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАкадемик РАН Геннадий Онищенко
Академик РАН Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Технологии искусственного интеллекта могут ускорить производство лекарственных препаратов, сообщил РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в университете Сиху (КНР) сообщили о том, что китайские власти одобрили к выпуску на рынок инновационный препарат от COVID-19, при разработке которого использовались технологии искусственного интеллекта.
"Принцип использования компьютерных технологий не совсем новый, в данном случае это очень эффективный инструмент, изобретенный человеком. В фармакологической деятельности по разработке, изучению эффективности тех или иных фармацевтических препаратов он уже достаточно широко обсуждается. Это также ускоряет процесс производства лекарств", - сказал Онищенко.
По его словам, искусственный интеллект выступал в данном случае в роли вспомогательного инструмента, поскольку идея и ключевые задачи выполнялись, безусловно, людьми. Технологии искусственного интеллекта могут помочь обрабатывать большие объемы информации, собирать данные и анализировать их.
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ЛекарстваГеннадий ОнищенкоМненияИскусственный интеллектНовостиРАН
 
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