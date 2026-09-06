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Оказать помощь себе и другим: военных учат медицине

Оказать помощь себе и другим: военных учат медицине - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Оказать помощь себе и другим: военных учат медицине

Личный состав пополнения группировки войск "Днепр" из числа военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России, проходит подготовку в тыловых районах СВО... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T16:03

2026-09-06T16:03

2026-09-06T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Личный состав пополнения группировки войск "Днепр" из числа военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России, проходит подготовку в тыловых районах СВО в Запорожской области.В частности, подготовку проходит личный состав штурмовых подразделений мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр", прибывший для пополнения воинских частей, передают в Минобороны. Для них занятия проходят ежедневно на полигоне в тыловом районе СВО в Запорожской области. Одним из основных предметов подготовки вновь прибывших штурмовиков является тактическая медицина."В ходе занятий особое внимание уделяется практической подготовке военнослужащих, в ходе которой личный состав не только обучается накладывать кровоостанавливающие жгуты, турникеты, давящие повязки, z-образные гемостатические бинты, оклюзионные пластыри боевому товарищу, но и самостоятельно оказывать себе медицинскую помощь. Кроме того, получили комплекс навыков по применению медицинских обезболивающих препаратов, оценке состояния раненого и методах его эвакуации с поля боя", - рассказали в военном министерстве.Также бойцы изучают особенности оказания первой медицинской помощи при различных ранениях."При проведении занятий в обязательном порядке учитывается опыт, приобретенный в ходе проведения специальной военной операции, приводятся в пример реальные ситуации на линии боевого соприкосновения и демонстрируются учебно-методические материалы по данной тематике. В целях успешного усвоения преподаваемого материала к каждому обучаемому подбирается особый подход со стороны командного состава и инструкторов", - рассказали в минобороны.После обучения военнослужащие сдают соответствующий зачет на знания, которые пригодятся ему при выполнении боевых задач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, новости сво, видео, новости