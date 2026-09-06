Рейтинг@Mail.ru
Оказать помощь себе и другим: военных учат медицине - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260906/okazat-pomosch-sebe-i-drugim-voennykh-uchat-meditsine-1159141194.html
Оказать помощь себе и другим: военных учат медицине
Оказать помощь себе и другим: военных учат медицине - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Оказать помощь себе и другим: военных учат медицине
Личный состав пополнения группировки войск "Днепр" из числа военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России, проходит подготовку в тыловых районах СВО... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T16:03
2026-09-06T16:03
министерство обороны рф
украина
новости сво
видео
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/06/1159141082_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7660aaa245927ee13fbd0341667942f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Личный состав пополнения группировки войск "Днепр" из числа военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России, проходит подготовку в тыловых районах СВО в Запорожской области.В частности, подготовку проходит личный состав штурмовых подразделений мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр", прибывший для пополнения воинских частей, передают в Минобороны. Для них занятия проходят ежедневно на полигоне в тыловом районе СВО в Запорожской области. Одним из основных предметов подготовки вновь прибывших штурмовиков является тактическая медицина."В ходе занятий особое внимание уделяется практической подготовке военнослужащих, в ходе которой личный состав не только обучается накладывать кровоостанавливающие жгуты, турникеты, давящие повязки, z-образные гемостатические бинты, оклюзионные пластыри боевому товарищу, но и самостоятельно оказывать себе медицинскую помощь. Кроме того, получили комплекс навыков по применению медицинских обезболивающих препаратов, оценке состояния раненого и методах его эвакуации с поля боя", - рассказали в военном министерстве.Также бойцы изучают особенности оказания первой медицинской помощи при различных ранениях."При проведении занятий в обязательном порядке учитывается опыт, приобретенный в ходе проведения специальной военной операции, приводятся в пример реальные ситуации на линии боевого соприкосновения и демонстрируются учебно-методические материалы по данной тематике. В целях успешного усвоения преподаваемого материала к каждому обучаемому подбирается особый подход со стороны командного состава и инструкторов", - рассказали в минобороны.После обучения военнослужащие сдают соответствующий зачет на знания, которые пригодятся ему при выполнении боевых задач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/06/1159141082_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_098b4cfd6b794f6a70ebe1d22e94bde4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, украина, новости сво, видео, новости
Оказать помощь себе и другим: военных учат медицине

Бойцы в Запорожской области учатся тактической медицине - видео

16:03 06.09.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Личный состав пополнения группировки войск "Днепр" из числа военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны России, проходит подготовку в тыловых районах СВО в Запорожской области.
В частности, подготовку проходит личный состав штурмовых подразделений мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр", прибывший для пополнения воинских частей, передают в Минобороны. Для них занятия проходят ежедневно на полигоне в тыловом районе СВО в Запорожской области. Одним из основных предметов подготовки вновь прибывших штурмовиков является тактическая медицина.
"В ходе занятий особое внимание уделяется практической подготовке военнослужащих, в ходе которой личный состав не только обучается накладывать кровоостанавливающие жгуты, турникеты, давящие повязки, z-образные гемостатические бинты, оклюзионные пластыри боевому товарищу, но и самостоятельно оказывать себе медицинскую помощь. Кроме того, получили комплекс навыков по применению медицинских обезболивающих препаратов, оценке состояния раненого и методах его эвакуации с поля боя", - рассказали в военном министерстве.
Также бойцы изучают особенности оказания первой медицинской помощи при различных ранениях.
"При проведении занятий в обязательном порядке учитывается опыт, приобретенный в ходе проведения специальной военной операции, приводятся в пример реальные ситуации на линии боевого соприкосновения и демонстрируются учебно-методические материалы по данной тематике. В целях успешного усвоения преподаваемого материала к каждому обучаемому подбирается особый подход со стороны командного состава и инструкторов", - рассказали в минобороны.
После обучения военнослужащие сдают соответствующий зачет на знания, которые пригодятся ему при выполнении боевых задач.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФУкраинаНовости СВОВидеоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев
16:03Оказать помощь себе и другим: военных учат медицине
15:43ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре
15:21В Общемосковском крестном ходе прошли около 100 тыс человек 0:23
15:058 километров по льду в -23: в Антарктике прошел весенний марафон
14:48Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ
14:31ВСУ ударили по рынку в Энергодаре - ранены люди
14:14Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи со спецпосланниками Трампа
13:42Киев ударил по строящемуся мосту в ЛНР - ранены трое рабочих
13:31Новости СВО: армия Киева лишись более 1300 бойцов за сутки
13:12Евпатория ушла под воду из-за ливня
13:07На Крымском мосту растет очередь с двух сторон
12:38Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
12:27Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов
12:05Крымский мост сейчас - начала расти очередь
11:58Атака на Ростов: что с поездами в Крым и из Крыма
11:44В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского
11:20Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами
11:07В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет
10:56В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
Лента новостейМолния