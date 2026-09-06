https://crimea.ria.ru/20260906/novosti-svo-armiya-kieva-lishis-bolee--1300-boytsov-za-sutki-1159138274.html
Новости СВО: армия Киева лишись более 1300 бойцов за сутки
Новости СВО: армия Киева лишись более 1300 бойцов за сутки - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Новости СВО: армия Киева лишись более 1300 бойцов за сутки
Подразделения различных группировок войск России продолжают бить врага на всех направлениях и уничтожать его военную технику. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T13:31
2026-09-06T13:31
2026-09-06T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Подразделения различных группировок войск России продолжают бить врага на всех направлениях и уничтожать его военную технику.Как следует их суточной сводки Министерства обороны, наибольшие потери ВСУ понесли благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр", которые улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 405 военнослужащих", - посчитали в минобороны.В свою очередь подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ястребиное, Хотень, Радьковка и Вольная Слобода Сумской области."В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Цуповка, Приколотное, Новоужвиновка, Светличное и Борщевая",- гласит статистика оборонного ведомства.Там противник потерял до 200 военнослужащих.Потери противника на участке боевого соприкосновения, где сражаются подразделения группировки войск "Запад", составили до 190 военнослужащих, а наши подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Староверовка, Червоный Оскол Харьковской области, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики", - говорится в официальной сводке министерства обороны России.Противник потерял более 145 военнослужащих благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск. Ими было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Славянск, Семеновка, Клиновое, Кондратовка и Дружковка Донецкой Народной Республики."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевякино, Просяная Днепропетровской области, Васиновка, Тимошевка, Никольское и Червоный Яр Запорожской области", - перечислили в минобороны.На этом участке фронта навсегда выбыли из рядов ВСУ до 325 военнослужащих.В свою очередь подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Камышеваха, Малокатериновка, Антоновка, Димитрово, Григоровка, Новояковлевка и Орехов Запорожской области. Ими были уничтожены до 50 украинских военнослужащих за сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Новости СВО: армия Киева лишись более 1300 бойцов за сутки
Минус 1300 бойцов – в Минобороны перечислили потери Киева за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Подразделения различных группировок войск России продолжают бить врага на всех направлениях и уничтожать его военную технику.
Как следует их суточной сводки Министерства обороны, наибольшие потери ВСУ понесли благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск "Центр", которые улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 405 военнослужащих", - посчитали в минобороны.
В свою очередь подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ястребиное, Хотень, Радьковка и Вольная Слобода Сумской области.
"В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Цуповка, Приколотное, Новоужвиновка, Светличное и Борщевая",- гласит статистика оборонного ведомства.
Там противник потерял до 200 военнослужащих.
Потери противника на участке боевого соприкосновения, где сражаются подразделения группировки войск "Запад", составили до 190 военнослужащих, а наши подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Староверовка, Червоный Оскол Харьковской области, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики", - говорится в официальной сводке министерства обороны России.
Противник потерял более 145 военнослужащих благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск. Ими было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Славянск, Семеновка, Клиновое, Кондратовка и Дружковка Донецкой Народной Республики.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевякино, Просяная Днепропетровской области, Васиновка, Тимошевка, Никольское и Червоный Яр Запорожской области", - перечислили в минобороны.
На этом участке фронта навсегда выбыли из рядов ВСУ до 325 военнослужащих.
В свою очередь подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Камышеваха, Малокатериновка, Антоновка, Димитрово, Григоровка, Новояковлевка и Орехов Запорожской области. Ими были уничтожены до 50 украинских военнослужащих за сутки.
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