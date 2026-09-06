https://crimea.ria.ru/20260906/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-6-sentyabrya-1159124238.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября

Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября

В Крыму и Севастополе ночь на воскресенье, 6 сентября, прошла неспокойно. По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, ночью в республике... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T07:19

2026-09-06T07:19

2026-09-06T07:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь на воскресенье, 6 сентября, прошла неспокойно. По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, ночью в республике дважды объявляли беспилотную и ракетную опасность, на севере Крыма работала ПВО. В Севастополе также в течение ночи сигнал воздушной тревоги включали с 0.55 до 1.25 и с 2.48 до 2.57.Движение по Крымскому мосту ночью воскресенья перекрывали с 00.50 до 2.30, утром оно идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок, информирует "Крымэнерго" – на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от сложившейся ситуации. Сохраняются перебои с электроснабжения в энергорайонах, наиболее пострадавших от внешнего воздействия. Принимаются все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения, заверили на предприятии.6 сентября в центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует особый противопожарный режим. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, напомнили в региональном главке МЧС. Введены ограничения на посещение лесов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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