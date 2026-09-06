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Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября
Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября
В Крыму и Севастополе ночь на воскресенье, 6 сентября, прошла неспокойно. По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, ночью в республике... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T07:19
2026-09-06T07:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь на воскресенье, 6 сентября, прошла неспокойно. По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, ночью в республике дважды объявляли беспилотную и ракетную опасность, на севере Крыма работала ПВО. В Севастополе также в течение ночи сигнал воздушной тревоги включали с 0.55 до 1.25 и с 2.48 до 2.57.Движение по Крымскому мосту ночью воскресенья перекрывали с 00.50 до 2.30, утром оно идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок, информирует "Крымэнерго" – на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от сложившейся ситуации. Сохраняются перебои с электроснабжения в энергорайонах, наиболее пострадавших от внешнего воздействия. Принимаются все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения, заверили на предприятии.6 сентября в центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует особый противопожарный режим. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, напомнили в региональном главке МЧС. Введены ограничения на посещение лесов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, общество, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября

Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября

07:19 06.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь на воскресенье, 6 сентября, прошла неспокойно. По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК, ночью в республике дважды объявляли беспилотную и ракетную опасность, на севере Крыма работала ПВО. В Севастополе также в течение ночи сигнал воздушной тревоги включали с 0.55 до 1.25 и с 2.48 до 2.57.
Движение по Крымскому мосту ночью воскресенья перекрывали с 00.50 до 2.30, утром оно идет в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.
Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок, информирует "Крымэнерго" – на всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от сложившейся ситуации. Сохраняются перебои с электроснабжения в энергорайонах, наиболее пострадавших от внешнего воздействия. Принимаются все возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения, заверили на предприятии.
6 сентября в центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, действует особый противопожарный режим. Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, напомнили в региональном главке МЧС. Введены ограничения на посещение лесов.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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