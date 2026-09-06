Рейтинг@Mail.ru
На шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учеников - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260906/na-shtory-i-uchebniki-v-roskachestve-napomnili-o-zaprete-shkolam-sobirat-dengi-s-uchenikov-1159135435.html
На шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учеников
На шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учеников - РИА Новости Крым, 06.09.2026
На шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учеников
Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, ремонт или закупку оборудования, рассказал РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T10:25
2026-09-06T10:25
роскачество
школа
россия
образование в россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149112232_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c3a388144f3ac468748aad179f716dae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, ремонт или закупку оборудования, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Отмечается, что исключением являются только пособия для факультативных курсов, посещение которых добровольно.Кроме того, представитель организации напомнил, что школа не может требовать от родителей каких-либо дополнительных денежных взносов, в том числе средства на ремонт кабинетов и закупку нового оборудования.Поздняков подчеркнул, что закон гарантирует ребенку право на получение среднего общего образования на бесплатной основе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149112232_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_a8a5cccc75a25dc2a3d3e2eeb9927c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскачество, школа, россия, образование в россии, новости
На шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учеников

Школа не может собирать деньги с учеников на ремонт или учебники - Роскачество

10:25 06.09.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПервое сентября
Первое сентября
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, ремонт или закупку оборудования, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
"Школа обязана предоставлять учащимся всю необходимую литературу бесплатно - учебники и другие методические материалы, предусмотренные основной образовательной программой", - сказал он.
Отмечается, что исключением являются только пособия для факультативных курсов, посещение которых добровольно.
Кроме того, представитель организации напомнил, что школа не может требовать от родителей каких-либо дополнительных денежных взносов, в том числе средства на ремонт кабинетов и закупку нового оборудования.
"При этом следует помнить об обязанности сохранять школьное имущество", - предупредил эксперт.
Поздняков подчеркнул, что закон гарантирует ребенку право на получение среднего общего образования на бесплатной основе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоскачествоШколаРоссияОбразование в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Евпатория ушла под воду из-за ливня
13:07На Крымском мосту растет очередь с двух сторон
12:38Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
12:27Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов
12:05Крымский мост сейчас - начала расти очередь
11:58Атака на Ростов: что с поездами в Крым и из Крыма
11:44В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского
11:20Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами
11:07В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет
10:56В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
10:35Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей
10:25На шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учеников
10:15Пепельный снег и молнии: в Индонезии извергается вулкан Кракатау 0:29
10:073 человека погибли и 4 пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки
09:47Кто приезжал с Уиткоффом в Москву: СМИ раскрыли состав делегации
09:29Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: число пострадавших выросло, задерживаются поезда
09:12248 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
08:58В Крыму назвали дешевой провокацией выпад ФРГ в адрес России
08:34258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
08:31Двое погибли и четверо ранены в перестрелке в кафе в Турции
Лента новостейМолния