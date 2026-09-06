https://crimea.ria.ru/20260906/na-shtory-i-uchebniki-v-roskachestve-napomnili-o-zaprete-shkolam-sobirat-dengi-s-uchenikov-1159135435.html

На шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учеников

На шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учеников - РИА Новости Крым, 06.09.2026

На шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учеников

Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, ремонт или закупку оборудования, рассказал РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T10:25

2026-09-06T10:25

2026-09-06T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, ремонт или закупку оборудования, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Отмечается, что исключением являются только пособия для факультативных курсов, посещение которых добровольно.Кроме того, представитель организации напомнил, что школа не может требовать от родителей каких-либо дополнительных денежных взносов, в том числе средства на ремонт кабинетов и закупку нового оборудования.Поздняков подчеркнул, что закон гарантирует ребенку право на получение среднего общего образования на бесплатной основе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, школа, россия, образование в россии, новости