https://crimea.ria.ru/20260906/markirovka-selskokhozyaystvennykh-zhivotnykh-i-ptits-zachem-nuzhna-mera-1159002000.html

Маркировка сельскохозяйственных животных и птиц: зачем нужна мера

Маркировка сельскохозяйственных животных и птиц: зачем нужна мера - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Маркировка сельскохозяйственных животных и птиц: зачем нужна мера

С 1 сентября в России вступила в силу обязательная регистрация и маркировка домашней птицы. Подобная мера уже действует с 2024 года относительно учета... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T07:41

2026-09-06T07:41

2026-09-06T07:41

сельское хозяйство

россельхознадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. С 1 сентября в России вступила в силу обязательная регистрация и маркировка домашней птицы. Подобная мера уже действует с 2024 года относительно учета сельскохозяйственных животных. Так, птицу необходимо было поставить на учет до 1 сентября 2026 года для хозяйств с поголовьем более 30 голов, а до 1 сентября 2029 года – если птиц менее 30. Все эти меры направлены на сохранение благополучной эпизоотической обстановки и оперативного купирования вспышек опасных заболеваний. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела внутреннего ветеринарного контроля и надзора по Республике Крым Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Карим МбАрки.Для учета сельскохозяйственных животных и птицы в Россельхознадзоре существует специальная информационная система "Хорриот", добавил спикер. Туда вносятся данные о всех зарегистрированных животных."Также в ней регистрируются такие рыбы, то есть водные биологические ресурсы. На данный момент у нас основными животными, которые зарегистрированы на территории Республики Крым, являются крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, сельскохозяйственная птица", – перечислил представитель Россельхознадзора.В настоящее время, по данным специалиста, на территории Крыма зарегистрированная численность крупного рогатого скота составляет 85 тысяч голов, что составляет 99% процентов от общего количества."Мелкий рогатый скот составляет поголовье 95 тысяч, что составляет 70% выполнения. Свиней зарегистрировано 74 тысяч голов, то есть 76% выполнения", – сообщил начальник отдела ветеринарного контроля.Для того, чтобы осуществить маркировку птиц и животных, гражданин обращается в государственную ветеринарную службу региона либо в ветеринарный лечебно-профилактический центр, который осуществляет данную деятельность по месту жительства.Если это крупный рогатый скот, разъяснил собеседник, то он подлежит индивидуальному маркированию с помощью бирок."Свиньи в личном подсобном хозяйств также подлежат индивидуальному маркированию, в отличие от предприятий, где допускается как индивидуальное маркирование, так и групповое. Также там обусловлены и сроки", – сказал гость эфира.Маркировка же домашней птицы осуществляется групповым методом, подчеркнул Карим МбАрки, при плановых обходах ветеринарной службы."Здесь нет ничего сложного. Главное не отказываться от проведения данных мероприятий. Вся птица ставится на учет таким вот нехитрым способом. Даже если вы держите животное или птицу для себя, для собственных нужд, обязательно необходимо ставить ее на учет. С целью сохранения эпизоотического благополучия, всю птицу и сельскохозяйственных животных необходимо обязательно маркировать и учитывать", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхожденияЧем можно заразиться от бездомных животных – перечень болезнейВ Крыму кошек и собак стали вакцинировать чаще

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, россельхознадзор