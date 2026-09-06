Рейтинг@Mail.ru
Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260906/lavina-nakryla-alpinistov-v-kabardino-balkarii---dvoe-pogibshikh-1159143065.html
Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших
Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших
Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, два человека погибли, три пострадали, еще десять оказались под лавиной, сообщило в воскресенье МЧС РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T18:12
2026-09-06T18:16
кабардино-балкария
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
лавина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1f/1121924583_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab70cdd3f5380618fe1b2c737c3ea022.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, два человека погибли, три пострадали, еще десять оказались под лавиной, сообщило в воскресенье МЧС по региону.По предварительной информации, "погибли два человека, три пострадали и десять человек под лавиной". Всего в группе было пятнадцать человек, уточнили в МЧС.На место происшествия направлены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Кроме того, планируется привлечение вертолета Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кабардино-балкария
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1f/1121924583_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8852bb32708dc54be966c9c2cdbb3d4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабардино-балкария, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), лавина
Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших

Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - два человека погибли и три пострадали

18:12 06.09.2026 (обновлено: 18:16 06.09.2026)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины
Учения МЧС РФ по спасению людей из-под лавины - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, два человека погибли, три пострадали, еще десять оказались под лавиной, сообщило в воскресенье МЧС по региону.

"В горах Кабардино-Балкарии проводятся поисково-спасательные работы. В 17.00 мск 06.09.2026 года поступило сообщение о том, что в Безенгийском ущелье, с горы Мижирги сошла лавина. Лавина накрыла группу альпинистов которая проходила по маршруту", - говорится в сообщении ведомства на платформе МАКС.

По предварительной информации, "погибли два человека, три пострадали и десять человек под лавиной". Всего в группе было пятнадцать человек, уточнили в МЧС.
На место происшествия направлены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Кроме того, планируется привлечение вертолета Ми-8 МЧС России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Кабардино-БалкарияНовостиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Лавина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Бархатный сезон придет в Крым на следующей неделе - ФОБОС
19:02Уиткофф назвал содержательными переговоры с Зеленским
18:50Аллергия на опасный сорняк – в Крыму цветет амброзия
18:30Как бизнесу в Крыму обезопасить деятельность в условиях режима ЧС
18:12Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших
18:07Реабилитированные имена: Валентин Гаршин и другие подпольщики
17:57Более 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-Верде
17:51Крым накроет штормовой ветер
17:41Удары по Украине: что поражено
17:27Уникальный астероид столкнется с Землей вечером в воскресенье
17:10Крымский мост сейчас - обстановка на вечер 6 сентября
16:46Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта
16:25Тема косаток и белых медведей приобрела международное звучание - Киселев
16:03Оказать помощь себе и другим: как военных учат медицине
15:43ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре
15:21В Общемосковском крестном ходе прошли около 100 тыс человек 0:23
15:058 километров по льду в -23: в Антарктике прошел весенний марафон
14:48Онищенко оценил производство лекарств с помощью ИИ
14:31ВСУ ударили по рынку в Энергодаре - ранены люди
14:14Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи со спецпосланниками Трампа
Лента новостейМолния