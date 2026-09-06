https://crimea.ria.ru/20260906/lavina-nakryla-alpinistov-v-kabardino-balkarii---dvoe-pogibshikh-1159143065.html

Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших

Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших

Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, два человека погибли, три пострадали, еще десять оказались под лавиной, сообщило в воскресенье МЧС РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T18:12

2026-09-06T18:12

2026-09-06T18:16

кабардино-балкария

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

лавина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, два человека погибли, три пострадали, еще десять оказались под лавиной, сообщило в воскресенье МЧС по региону.По предварительной информации, "погибли два человека, три пострадали и десять человек под лавиной". Всего в группе было пятнадцать человек, уточнили в МЧС.На место происшествия направлены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Кроме того, планируется привлечение вертолета Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кабардино-балкария

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), лавина