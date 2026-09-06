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Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших
Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших
Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, два человека погибли, три пострадали, еще десять оказались под лавиной, сообщило в воскресенье МЧС РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T18:12
2026-09-06T18:12
2026-09-06T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, два человека погибли, три пострадали, еще десять оказались под лавиной, сообщило в воскресенье МЧС по региону.По предварительной информации, "погибли два человека, три пострадали и десять человек под лавиной". Всего в группе было пятнадцать человек, уточнили в МЧС.На место происшествия направлены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Кроме того, планируется привлечение вертолета Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кабардино-балкария, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), лавина
Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших
Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - два человека погибли и три пострадали
18:12 06.09.2026 (обновлено: 18:16 06.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Лавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, два человека погибли, три пострадали, еще десять оказались под лавиной, сообщило в воскресенье МЧС по региону.
"В горах Кабардино-Балкарии проводятся поисково-спасательные работы. В 17.00 мск 06.09.2026 года поступило сообщение о том, что в Безенгийском ущелье, с горы Мижирги сошла лавина. Лавина накрыла группу альпинистов которая проходила по маршруту", - говорится в сообщении ведомства на платформе МАКС.
По предварительной информации, "погибли два человека, три пострадали и десять человек под лавиной". Всего в группе было пятнадцать человек, уточнили в МЧС.
На место происшествия направлены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Кроме того, планируется привлечение вертолета Ми-8 МЧС России.
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