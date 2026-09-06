https://crimea.ria.ru/20260906/kto-priezzhal-s-uitkoffom-v-moskvu-smi-raskryli-sostav-delegatsii-1159134659.html

Кто приезжал с Уиткоффом в Москву: СМИ раскрыли состав делегации

Кто приезжал с Уиткоффом в Москву: СМИ раскрыли состав делегации - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Кто приезжал с Уиткоффом в Москву: СМИ раскрыли состав делегации

Делегация США, посетившая Москву во время встречи президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T09:47

2026-09-06T09:47

2026-09-06T09:54

сша

россия

стивен уиткофф

джаред кушнер

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Делегация США, посетившая Москву во время встречи президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером включала представителей совета нацбезопасности, госдепа, минфина, сообщают РИА Новости.Также среди членов делегации был замечен чиновник министерства финансов США, отвечающий за антироссийские санкции.Встреча спецпосланника Уиткоффа с президентом Путинным прошла в субботу в Кремле и длилась около трех часов. Это был восьмой визит представителей США в Российскую Федерацию. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков уточнил, что на переговорах обсуждали пути урегулирования украинского конфликта, успехи российской армии, экономику и возможные крупные совместные проекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сша

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, стивен уиткофф, джаред кушнер, владимир путин (политик), новости, украина