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Кто приезжал с Уиткоффом в Москву: СМИ раскрыли состав делегации - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Кто приезжал с Уиткоффом в Москву: СМИ раскрыли состав делегации
Кто приезжал с Уиткоффом в Москву: СМИ раскрыли состав делегации - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Кто приезжал с Уиткоффом в Москву: СМИ раскрыли состав делегации
Делегация США, посетившая Москву во время встречи президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T09:47
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сша
россия
стивен уиткофф
джаред кушнер
владимир путин (политик)
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Делегация США, посетившая Москву во время встречи президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером включала представителей совета нацбезопасности, госдепа, минфина, сообщают РИА Новости.Также среди членов делегации был замечен чиновник министерства финансов США, отвечающий за антироссийские санкции.Встреча спецпосланника Уиткоффа с президентом Путинным прошла в субботу в Кремле и длилась около трех часов. Это был восьмой визит представителей США в Российскую Федерацию. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков уточнил, что на переговорах обсуждали пути урегулирования украинского конфликта, успехи российской армии, экономику и возможные крупные совместные проекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, россия, стивен уиткофф, джаред кушнер, владимир путин (политик), новости, украина
Кто приезжал с Уиткоффом в Москву: СМИ раскрыли состав делегации

Кто приезжал с Уиткоффом в Москву - СМИ раскрыли состав делегации

09:47 06.09.2026 (обновлено: 09:54 06.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Делегация США, посетившая Москву во время встречи президента России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером включала представителей совета нацбезопасности, госдепа, минфина, сообщают РИА Новости.
Также среди членов делегации был замечен чиновник министерства финансов США, отвечающий за антироссийские санкции.

"Джин Ланг, действующий "царь санкций" в Минфине США, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в поездке (в Москву — ред.). Ланг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным", — говорится в публикации.

Встреча спецпосланника Уиткоффа с президентом Путинным прошла в субботу в Кремле и длилась около трех часов. Это был восьмой визит представителей США в Российскую Федерацию. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков уточнил, что на переговорах обсуждали пути урегулирования украинского конфликта, успехи российской армии, экономику и возможные крупные совместные проекты.
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Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
06:58
Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главное
 
СШАРоссияСтивен УиткоффДжаред КушнерВладимир Путин (политик)НовостиУкраина
 
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