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Крымский мост сейчас - обстановка на вечер 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260906/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-vecher-6-sentyabrya-1159142144.html
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер 6 сентября
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер 6 сентября
К 17 часам воскресенья у Крымского моста сохраняется очередь. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T17:10
2026-09-06T17:10
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
новости крыма
крым
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К 17 часам воскресенья у Крымского моста сохраняется очередь. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.В ночь на воскресенье Крымский мост был перекрыт с 00.50 до 2.30.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, новости крыма, крым, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка на вечер 6 сентября

Крымский мост сейчас - обстановка на вечер 6 сентября

17:10 06.09.2026
 
© Скриншот видеоОчередь на выезде с Украины во Львовской области
Очередь на выезде с Украины во Львовской области
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К 17 часам воскресенья у Крымского моста сохраняется очередь. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, со стороны Керчи находится 160 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье Крымский мост был перекрыт с 00.50 до 2.30.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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