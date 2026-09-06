https://crimea.ria.ru/20260906/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-utro-voskresenya-1159124000.html
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
К 8 утра воскресенья у Крымского моста очередей нет, проезд свободен. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T08:00
2026-09-06T08:00
2026-09-06T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К 8 утра воскресенья у Крымского моста очередей нет, проезд свободен. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.В ночь на воскресенье Крымский мост был перекрыт с 0.50 до 2.30.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
08:00 06.09.2026 (обновлено: 08:03 06.09.2026)