Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260906/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-utro-voskresenya-1159124000.html
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
К 8 утра воскресенья у Крымского моста очередей нет, проезд свободен. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T08:00
2026-09-06T08:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1f/1158150597_81:0:3722:2048_1920x0_80_0_0_a70b6a86dc1d0f38d6a900fa52c3c6ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К 8 утра воскресенья у Крымского моста очередей нет, проезд свободен. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.В ночь на воскресенье Крымский мост был перекрыт с 0.50 до 2.30.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260906/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-6-sentyabrya-1159124238.html
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/1f/1158150597_536:0:3267:2048_1920x0_80_0_0_c1a0301840b448ecd0c2510ebcd82997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья

Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья

08:00 06.09.2026 (обновлено: 08:03 06.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К 8 утра воскресенья у Крымского моста очередей нет, проезд свободен. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье Крымский мост был перекрыт с 0.50 до 2.30.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
07:19
Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерченский проливКерчьТаманьОчереди на Крымском мостуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:12250 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
08:58В Крыму назвали дешевой провокацией выпад ФРГ в адрес России
08:34258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
08:31Двое погибли и четверо ранены в перестрелке в кафе в Турции
08:12Где в Крыму не будет воды в воскресенье - адреса
08:00Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
07:55Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок
07:41Маркировка сельскохозяйственных животных и птиц: зачем нужна мера
07:19Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября
06:58Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главное
00:01Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:32Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером
21:55Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное
21:37Где в Севастополе заправить машину 6 сентября
21:19Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп
20:54Пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма
20:37Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня
20:24В Минюсте Крыма назвали самые популярные и редкие имена младенцев
20:02Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером
Лента новостейМолния