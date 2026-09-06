https://crimea.ria.ru/20260906/krymskiy-most-seychas---nachala-rasti-ochered-1159136777.html

Крымский мост сейчас - начала расти очередь

Крымский мост сейчас - начала расти очередь - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Крымский мост сейчас - начала расти очередь

К 12 часам воскресенья у Крымского моста начала расти очередь. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T12:05

2026-09-06T12:05

2026-09-06T12:05

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

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новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К 12 часам воскресенья у Крымского моста начала расти очередь. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.В ночь на воскресенье Крымский мост был перекрыт с 00.50 до 2.30.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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