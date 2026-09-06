Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - начала расти очередь - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260906/krymskiy-most-seychas---nachala-rasti-ochered-1159136777.html
Крымский мост сейчас - начала расти очередь
Крымский мост сейчас - начала расти очередь - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Крымский мост сейчас - начала расти очередь
К 12 часам воскресенья у Крымского моста начала расти очередь. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T12:05
2026-09-06T12:05
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587025_0:555:1440:1365_1920x0_80_0_0_c1fe60c3aa45d9184f198cf18ddd95cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К 12 часам воскресенья у Крымского моста начала расти очередь. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.В ночь на воскресенье Крымский мост был перекрыт с 00.50 до 2.30.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587025_0:420:1440:1500_1920x0_80_0_0_8f7eb6221567ea5295f5a9e0fc1727f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас - начала расти очередь

Крымский мост сейчас - начала расти очередь со стороны Керчи

12:05 06.09.2026
 
© Администрация КерчиРаздача воды на подходах к Крымскому мосту
Раздача воды на подходах к Крымскому мосту
© Администрация Керчи
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К 12 часам воскресенья у Крымского моста начала расти очередь. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 70 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье Крымский мост был перекрыт с 00.50 до 2.30.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКерченский проливКерчьТаманьНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Евпатория ушла под воду из-за ливня
13:07На Крымском мосту растет очередь с двух сторон
12:38Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
12:27Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром - два вагона сошли с рельсов
12:05Крымский мост сейчас - начала расти очередь
11:58Атака на Ростов: что с поездами в Крым и из Крыма
11:44В Москве тысячи людей ждут начала крестного хода с мощами Дмитрия Донского
11:20Россияне в завещании могут обязать наследников ухаживать за питомцами
11:07В пещере "Таврида" нашли останки совы возрастом в 5 миллионов лет
10:56В МИД России оценили требование Японии убрать монумент Победы в Хабаровске
10:35Размер больничных выплат будет расти ежегодно на тысячу рублей
10:25На шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учеников
10:15Пепельный снег и молнии: в Индонезии извергается вулкан Кракатау 0:29
10:073 человека погибли и 4 пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки
09:47Кто приезжал с Уиткоффом в Москву: СМИ раскрыли состав делегации
09:29Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: число пострадавших выросло, задерживаются поезда
09:12248 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
08:58В Крыму назвали дешевой провокацией выпад ФРГ в адрес России
08:34258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
08:31Двое погибли и четверо ранены в перестрелке в кафе в Турции
Лента новостейМолния