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Крым накроет штормовой ветер

Крым накроет штормовой ветер - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Крым накроет штормовой ветер

Синотики прогнозируют в Крыму усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T17:51

2026-09-06T17:51

2026-09-06T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Синотики прогнозируют в Крыму усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.Как сообщают в МЧС республики Крым со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 6 сентября и в течении суток 7 сентября в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных районах и в горах порывы до 25 м/с.Также в условиях ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров, с 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим.Как ранее сообщали в МЧС России по Республике Крым, за лето в Крыму составили 332 админпротокола за нарушение пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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