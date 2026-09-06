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Крым накроет штормовой ветер
Крым накроет штормовой ветер - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Крым накроет штормовой ветер
Синотики прогнозируют в Крыму усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T17:51
2026-09-06T17:51
2026-09-06T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Синотики прогнозируют в Крыму усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.Как сообщают в МЧС республики Крым со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 6 сентября и в течении суток 7 сентября в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных районах и в горах порывы до 25 м/с.Также в условиях ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров, с 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим.Как ранее сообщали в МЧС России по Республике Крым, за лето в Крыму составили 332 админпротокола за нарушение пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крым накроет штормовой ветер
Крым накроет штормовой ветер - МЧС
17:51 06.09.2026 (обновлено: 18:04 06.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Синотики прогнозируют в Крыму усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.
Как сообщают в МЧС республики Крым со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 6 сентября и в течении суток 7 сентября в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных районах и в горах порывы до 25 м/с.
"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов", - предупреждают спасатели.
Также в условиях ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров, с 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим.
Как ранее сообщали в МЧС России по Республике Крым, за лето в Крыму составили 332 админпротокола за нарушение пожарной безопасности.
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