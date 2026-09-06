https://crimea.ria.ru/20260906/krestnyy-khod-v-moskve-i-poslanniki-trampa-v-kieve-glavnoe-za-den-1159143388.html

Крестный ход в Москве и посланники Трампа в Киеве: главное за день

Крестный ход в Москве и посланники Трампа в Киеве: главное за день - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Крестный ход в Москве и посланники Трампа в Киеве: главное за день

Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в Киеве. Очередная атака на Ростов-на-Дону. В Москве прошел многотысячный... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T21:55

2026-09-06T21:55

2026-09-06T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен- РИА Новости Крым. Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в Киеве. Очередная атака на Ростов-на-Дону. В Москве прошел многотысячный крестный ход. В Индонезии проснулся вулкан Каратау. Минимум 21 ребенок погибли в пропасти в Кабер-Верде. Лавина накрыла альпинистов на Кавказе. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.После России на УкраинуСпецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые прибыли на Украину для обсуждения мирных переговоров.Днем ранее состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Она прошла в Кремле и длилась около трех часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Как сообщали СМИ, в состав делегации США, были представителей совета нацбезопасности, госдепа, а также чиновник министерства финансов США, отвечающий за антироссийские санкции.Новая атака ВСУ на РостовДва многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его словам, в одном из домов повреждены верхние этажи, в другом - крыша и остекление, экстренные службы работают на местах происшествий. За медицинской помощью обратились трое, двое - доставлены в больницу, одному человеку оказана медицинская помощь на месте.В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА был поврежден локомотив поезда. Семь пассажирских поездов были задержаны из-за происшествия. По счастливой случайности среди них поездов в Крым и из Крыма не было, сказали РИА Новости Крым представители компании-перевозчика.Многотысячный крестный ход в МосквеЧисло участников Общемосковского крестного хода составило около 100 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Верующие шли от храма Христа Спасителя по Пречистенской и Фрунзенской набережным, через Хамовнический вал до врат Новодевичьего монастыря. Протяженность маршрута - около 6,5 километров.Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. В крестном ходе пронесли святыни - Смоленскую икону Божией Матери, мощи святого великого князя Димитрия Донского, икону Всех святых Московских, - которым можно будет поклониться у Новодевичьего монастыря.Трагедия у берегов АфрикиМинимум 21 ребенок погиб при падении школьного автобуса в ущелье на острове Фогу в Кабо-Верде. Об этом сообщило местное информагентство Inforpress. Множество детей получили травмы. Авария произошла на дороге, соединяющей два населенных пункта в северной горной части острова. Сообщается, что водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и упал в ущелье глубиной около 30 метров. Водитель также погиб.Спасательные работы, по сведениям местных СМИ, продолжаются, число погибших и пострадавших может возрасти. Правоохранители выясняют причины аварии.Вулкан Кракатау в Индонезии проснулсяКрупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте временно закрыли из-за вулканического пепла после извержения Анак-Кракатау, ограничения затронули более 30 рейсов, сообщает портал CNBC Indonesia со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны. Были отменены как международные, так и внутренние рейсы.Серия извержений Анак-Кракатау началась вечером в пятницу. Вулкан выбрасывал раскаленный материал, наблюдался эффект "лавового фонтана", а грохот и подземные толчки ощущались в ряде районов провинций страны. В Индонезии объявлен третий из четырех уровней опасности.Лавина в Кабардино-Балкарии погребла людейЛавина накрыла группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии, два человека погибли, три пострадали, еще десять оказались под лавиной, сообщило в воскресенье МЧС по региону. ЧП случилось в Безенгийском ущелье.Всего в группе было пятнадцать человек, уточнили в МЧС. На место происшествия направлены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Кроме того, планируется привлечение вертолета Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260906/unikalnyy-asteroid-stolknetsya-s-zemley-vecherom-v-voskresene-1159142302.html

https://crimea.ria.ru/20260906/tema-kosatok-i-belykh-medvedey-priobrela-mezhdunarodnoe-zvuchanie---kiselev-1159141515.html

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Московский крестный ход Тысячи людей идут в Общемосковском крестном ходе во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом по Пречистенской и Фрунзенской набережным в сторону Хамовнического вала, пространства заполнены людьми, передает корреспондент РИА Новости. 2026-09-06T21:55 true PT0M23S

Кадры извержения вулкана в Индонезии Кадры извержения вулкана в Индонезии 2026-09-06T21:55 true PT0M29S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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