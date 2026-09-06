https://crimea.ria.ru/20260906/kiev-udaril-po-stroyaschemusya-mostu-v-lnr---raneny-troe-rabochikh-1159138647.html

Киев ударил по строящемуся мосту в ЛНР - ранены трое рабочих

Киев ударил по строящемуся мосту в ЛНР - ранены трое рабочих - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Киев ударил по строящемуся мосту в ЛНР - ранены трое рабочих

Трое рабочих пострадали из-за удара беспилотником ВСУ по строящемуся мосту в городе Свердловск Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T13:42

2026-09-06T13:42

2026-09-06T13:42

луганская народная республика (лнр)

мост

леонид пасечник

новости

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Трое рабочих пострадали из-за удара беспилотником ВСУ по строящемуся мосту в городе Свердловск Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Всего же, по его сведениям, зв сутки ранения получили семь человек."Всего за сутки под огнем противника 14 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты коммунальной и гражданской инфраструктуры. В результате падения обломков возникли возгорания на открытой местности. Необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют вражеские преступления", - написал он с своем канале в мессенджере МАКС.Так, в Славяносербском муниципальном округе БПЛА атаковал легковой автомобиль, пострадали двое мужчин. Несколько ударов противник нанес в городском округе города Северодонецк."Неонацисты ударили в районе супермаркета, ранение получил пожилой мужчина. Еще один удар пришелся вблизи жилого дома — ранена 68-летняя женщина. Также ВФУ атаковали пожарную автоцистерну МЧС России, никто из спасателей не пострадал. В Свердловске враг прицельно ударил по строителям и спецтехнике в районе строящегося моста. Ранения получили трое работников", - уточнил глава региона.Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией ЛНР уничтожено порядка 80 воздушных целей, написал Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), мост, леонид пасечник, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)