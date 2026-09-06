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Какой сегодня праздник: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Какой сегодня праздник: 6 сентября
Какой сегодня праздник: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Какой сегодня праздник: 6 сентября
6 сентября в России отмечают День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ, а во всем мире празднуют День рыжих. 503 года назад завершилось первое в... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T00:00
2026-09-06T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. 6 сентября в России отмечают День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ, а во всем мире празднуют День рыжих. 503 года назад завершилось первое в мире кругосветное путешествие. Еще в этот день родился первооткрыватель цветовой слепоты Джон Дальтон.Что празднуют в мире6 сентября в России отмечают День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму. Несмотря на сравнительно недолгую историю, в основе деятельности службы лежат давние традиции подразделений по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, правопреемником которых она является.Неофициально 6 сентября отмечается Всемирный день полетов. Кто впервые подал идею праздника, остается загадкой, но уже много лет его отмечают любители экстремальных видов воздушного спорта – парашютисты, парапланеристы, дельтапланеристы.А еще сегодня День рыжих. На каждые сто человек в мире только один или два будут иметь натуральные рыжие волосы, это не больше 140 миллионов человек на всю планету. Рыжий – самый редкий цвет волос, и в честь такой уникальности сегодня отмечается этот праздник.Также в эту среду можно отмечать Глобальный день поиска талантов, День чтения книги, День кофейного мороженого. Именины у Арсения, Георгия, Петра, Кузьмы, Максима.Знаменательные событияВ 1522 году экспедиция Фернана Магеллана на каракке "Виктория" причалила в Испании, завершив первое в истории кругосветное путешествие. Из пяти кораблей и около 300 членов экипажей вернулись всего 18 человек. За год до возвращения домой погиб и сам Магеллан, но его имя все равно осталось в истории.В 1689 году Русское царство и Империя Цин заключили Нерчинский договор, определявший границу между государствами. Этот мирный договор считается первым в истории, заключенным между Россией и Китаем.В 1936 году в Советском Союзе было учреждено почетное звание "Народный артист СССР". Его первыми получателями стали театральные режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, актеры Василий Качалов и Иван Москвин. Последними в 1991 году звание получили Софья Пилявская и Олег Янковский.В 1991 году городу Ленинграду вернули историческое название Санкт-Петербург, которое город на Неве носил до 1914 года.Кто родилсяВ 1766 году на свет появился английский физик, химик, естествоиспытатель Джон Дальтон. Известен тем, что открыл, описал и исследовал цветовую слепоту – дефект зрения, которым страдал и сам. Позже болезнь в его честь назвали дальтонизмом.В 1886 году родился актер театра и кино Александр Зражевский. Лауреат четырех Сталинский премий, он сыграл около 15 ролей в театре, но прославился благодаря кино. Среди прославивших его кинокартин – "Ночь в сентябре", "Великий перелом", "Во имя жизни", "Повесть о настоящем человеке".Также в этот день родились советский и российский певец, бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, российская гимнастка, двукратный призер Олимпийских игр Анна Павлова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, новости, общество
Какой сегодня праздник: 6 сентября

Что празднуют в России и в мире 6 сентября

00:00 06.09.2026
 
© РИА Новости . Миранский / Перейти в фотобанкДельтаплан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. 6 сентября в России отмечают День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ, а во всем мире празднуют День рыжих. 503 года назад завершилось первое в мире кругосветное путешествие. Еще в этот день родился первооткрыватель цветовой слепоты Джон Дальтон.

Что празднуют в мире

6 сентября в России отмечают День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму. Несмотря на сравнительно недолгую историю, в основе деятельности службы лежат давние традиции подразделений по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, правопреемником которых она является.
Неофициально 6 сентября отмечается Всемирный день полетов. Кто впервые подал идею праздника, остается загадкой, но уже много лет его отмечают любители экстремальных видов воздушного спорта – парашютисты, парапланеристы, дельтапланеристы.
А еще сегодня День рыжих. На каждые сто человек в мире только один или два будут иметь натуральные рыжие волосы, это не больше 140 миллионов человек на всю планету. Рыжий – самый редкий цвет волос, и в честь такой уникальности сегодня отмечается этот праздник.
Также в эту среду можно отмечать Глобальный день поиска талантов, День чтения книги, День кофейного мороженого. Именины у Арсения, Георгия, Петра, Кузьмы, Максима.

Знаменательные события

В 1522 году экспедиция Фернана Магеллана на каракке "Виктория" причалила в Испании, завершив первое в истории кругосветное путешествие. Из пяти кораблей и около 300 членов экипажей вернулись всего 18 человек. За год до возвращения домой погиб и сам Магеллан, но его имя все равно осталось в истории.
В 1689 году Русское царство и Империя Цин заключили Нерчинский договор, определявший границу между государствами. Этот мирный договор считается первым в истории, заключенным между Россией и Китаем.
В 1936 году в Советском Союзе было учреждено почетное звание "Народный артист СССР". Его первыми получателями стали театральные режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, актеры Василий Качалов и Иван Москвин. Последними в 1991 году звание получили Софья Пилявская и Олег Янковский.
В 1991 году городу Ленинграду вернули историческое название Санкт-Петербург, которое город на Неве носил до 1914 года.

Кто родился

В 1766 году на свет появился английский физик, химик, естествоиспытатель Джон Дальтон. Известен тем, что открыл, описал и исследовал цветовую слепоту – дефект зрения, которым страдал и сам. Позже болезнь в его честь назвали дальтонизмом.
В 1886 году родился актер театра и кино Александр Зражевский. Лауреат четырех Сталинский премий, он сыграл около 15 ролей в театре, но прославился благодаря кино. Среди прославивших его кинокартин – "Ночь в сентябре", "Великий перелом", "Во имя жизни", "Повесть о настоящем человеке".
Также в этот день родились советский и российский певец, бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, российская гимнастка, двукратный призер Олимпийских игр Анна Павлова.
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Заголовок открываемого материала
00:01Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:32Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером
21:55Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное
21:37Где в Севастополе заправить машину 6 сентября
21:19Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп
20:54Пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма
20:37Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня
20:24В Минюсте Крыма назвали самые популярные и редкие имена младенцев
20:02Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером
19:55Сначала попробовать: как лучше заказывать доставку готовой еды
19:28Маркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекут
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