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Как предотвратить проблемы со здоровьем собаки - советы кинолога - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Как предотвратить проблемы со здоровьем собаки - советы кинолога
Как предотвратить проблемы со здоровьем собаки - советы кинолога - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Как предотвратить проблемы со здоровьем собаки - советы кинолога
Хозяевам собак, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем у питомцев, важно не только водить их к ветеринарам, но и следить за уходом, физической активностью, и РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T20:34
2026-09-06T20:34
собаки
совет эксперта
животные
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Хозяевам собак, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем у питомцев, важно не только водить их к ветеринарам, но и следить за уходом, физической активностью, и тем, чтобы животное не испытывало стресс, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он рассказал, что наиболее частая ошибка собаководов - перекорм питомца. Лишний вес, который сокращает продолжительность жизни, зачастую возникает из-за отсутствия дисциплины, понимания дневной нормы и подкармливания.Кинолог призвал взвешивать порции и придерживаться стандартов, определенных для возраста и породы собаки. Кроме того, он напомнил, что питомцу строго запрещено давать еду со стола. Если же хозяева хотят побаловать собаку, можно кормить ее некоторыми видами разрешенных овощей, фруктов или сушеного мяса.Также он напомнил, что у питомца должен быть постоянный доступ к воде. При этом следует следить за чистотой миски и регулярно менять воду, особенно в жару.Кроме того, Голубев призвал ежедневно осматривать собаку."Начните проверку с ушей, зубов – нет ли неприятных выделений и запаха. Пальпируйте живот, проведите поглаживание всего тела, чтобы убедиться, что нет подкожных шишек или болезненных мест. Осматривайте подушечки лап, обращайте внимание на походы в туалет. Ранняя диагностика может сэкономить кучу денег и времени", - рассказал президент РКФ.Немаловажна и физическая активность собаки. Также на здоровье питомца очень сильно влияет окружающая среда - хронический стресс может негативно сказываться на здоровье. Среди симптомов хронического стресса, по словам кинолога, нарушение сна, апатия, изменение аппетита, появление агрессии."Профилактика всегда проще, дешевле и гуманнее лечения. Начните с малого – и со временем правила станут просто привычками. Если взять их все в комплексе, то вы подарите своей собаке долгие счастливые годы", - заключил Голубев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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собаки, совет эксперта, животные, общество
Как предотвратить проблемы со здоровьем собаки - советы кинолога

Как предотвратить проблемы со здоровьем собаки - советы кинолога

20:34 06.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка собак
Выставка собак - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Хозяевам собак, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем у питомцев, важно не только водить их к ветеринарам, но и следить за уходом, физической активностью, и тем, чтобы животное не испытывало стресс, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Нюансов, из которых складывается здоровье собаки, много, и перечислять их можно бесконечно. Конечно, среди них – регулярное посещение ветеринара, даже если питомца ничего не беспокоит. Но существуют и прочие правила, которые вы должны выполнять сами на ежедневной основе", - сказал Голубев.
Он рассказал, что наиболее частая ошибка собаководов - перекорм питомца. Лишний вес, который сокращает продолжительность жизни, зачастую возникает из-за отсутствия дисциплины, понимания дневной нормы и подкармливания.
Кинолог призвал взвешивать порции и придерживаться стандартов, определенных для возраста и породы собаки. Кроме того, он напомнил, что питомцу строго запрещено давать еду со стола. Если же хозяева хотят побаловать собаку, можно кормить ее некоторыми видами разрешенных овощей, фруктов или сушеного мяса.
Также он напомнил, что у питомца должен быть постоянный доступ к воде. При этом следует следить за чистотой миски и регулярно менять воду, особенно в жару.
Кроме того, Голубев призвал ежедневно осматривать собаку.
"Начните проверку с ушей, зубов – нет ли неприятных выделений и запаха. Пальпируйте живот, проведите поглаживание всего тела, чтобы убедиться, что нет подкожных шишек или болезненных мест. Осматривайте подушечки лап, обращайте внимание на походы в туалет. Ранняя диагностика может сэкономить кучу денег и времени", - рассказал президент РКФ.
Немаловажна и физическая активность собаки. Также на здоровье питомца очень сильно влияет окружающая среда - хронический стресс может негативно сказываться на здоровье. Среди симптомов хронического стресса, по словам кинолога, нарушение сна, апатия, изменение аппетита, появление агрессии.
"Профилактика всегда проще, дешевле и гуманнее лечения. Начните с малого – и со временем правила станут просто привычками. Если взять их все в комплексе, то вы подарите своей собаке долгие счастливые годы", - заключил Голубев.
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