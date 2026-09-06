https://crimea.ria.ru/20260906/kak-biznesu-v-krymu-obezopasit-deyatelnost-v-usloviyakh-rezhima-chs-1158973344.html

Как бизнесу в Крыму обезопасить деятельность в условиях режима ЧС

Как бизнесу в Крыму обезопасить деятельность в условиях режима ЧС - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Как бизнесу в Крыму обезопасить деятельность в условиях режима ЧС

Страхование бизнеса может помочь владельцам крымских компаний возместить ущерб от форс-мажоров или непредвиденных ситуаций. Важно знать, какие именно пункты... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T18:30

2026-09-06T18:30

2026-09-06T18:30

совет эксперта

страхование

бизнес

предпринимательство

режим чс

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119846387_0:190:1920:1270_1920x0_80_0_0_88db4d5492a9c06e706e8da4793e32f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Страхование бизнеса может помочь владельцам крымских компаний возместить ущерб от форс-мажоров или непредвиденных ситуаций. Важно знать, какие именно пункты должны быть в договоре при наступлении страхового случая, в том числе в режиме ЧС. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат экономических наук, председатель комитета по страхованию Крымского регионального отделения "Опора России" Оксана Пылова.Так, потеря здания, если оно в собственности, приведет к остановке бизнеса или потеря товаров на складе может стать фатальной. На производстве важно оборудование, которое производит товары, потому что при его утрате остановится поток.Эксперт советует первоначально определить критические позиции, потеря которых приведет к остановке бизнеса, заявить их как риски, поговорить об этом со страховой компанией. Для этого есть профессиональные страховщики, страховые агентства, агенты и страховые брокеры – это полноценные участники страхового рынка, обученные для того, чтобы объяснить клиенту, что и как. Когда клиент понимает, сколько и что именно ему нужно защитить, он сможет понять сумму потери этого актива, пояснила собеседница.Страховка может стоит в целом до 3-4% от общей стоимости бизнеса. При том, что почти каждый бизнес определенный процент отдает на рекламу, не у всех предпринимателей пока существует понимание о защите своих компаний, считает собеседница.Представители крымского бизнеса, по ее информации, могут застраховать прежде всего само предприятие, его имущество, здание, офис, свой или арендуемый. Также можно застраховать товары, транспорт предприятия и самих людей – их можно защитить от несчастного случая, застраховать выплаты, которые на предприятии проходят. Еще есть страховка перевозок, грузов, лизингового оборудования, залогового имущества. Есть добровольное медицинское страхование – это уже сверхзабота о сотрудниках, привела примеры председатель комитета по страхованию.В то же время действующий сейчас в Крыму режим ЧС сам по себе не является страховым случаем, обратила внимание Оксана Пылова. "Главное – его причина, почему он введен. Это могут быть природные или внутренние инфраструктурные явления. То есть именно они будут являться страховым случаем. Важно понимать: если у вас был полис, заключенный до введения режима чрезвычайной ситуации, то все последствия чрезвычайной ситуации, в случае если этот риск был включен, покрывались бы", – уточнила эксперт.О страховании всегда нужно думать заранее, и в данное время, когда на территории полуострова действует режим ЧС, от него уже нельзя застраховаться.Она отметила, что важно обращать внимание на три главных пункта в страховом договоре, чтобы избежать "подводных камней" и сюрпризов при наступлении страхового случая. "Самое первое – это риски, которые включены в покрытие полиса, будь то автомобиль, КАСКО, будь то квартира, всегда смотрите в раздел "Страховые риски". Вы будете знать, это: пожар, залив, вода, возгорание", – подсказала эксперт.Также важно понимать, что не включено в страховку, а именно "исключения из покрытия", где четко перечислено, за что не будет выплат.Немаловажно учитывать владельцу страхового полиса и собственные действия при наступлении страхового случая. Так, по словам Оксаны Пыловой, в договоре может быть указано, что нужно предоставить какие-либо подтверждающие документы произошедшего форс-мажора, медицинские справки либо заключения МВД или МЧС, в определенные сроки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятия Крыма и Севастополя получат отсрочку по страховым взносамВ Крыму продлили срок подачи заявлений на выплаты при ЧСВыплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, страхование, бизнес, предпринимательство, режим чс