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Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главное - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главное
Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главное - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главное
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам об итогах встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T06:58
2026-09-06T06:58
владимир путин (политик)
юрий ушаков
стивен уиткофф
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украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам об итогах встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прошла в субботу в Кремле и длилась около трех часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Также помощник президента России отметил, что:- Уиткофф и Кушнер на переговорах с Путиным сформулировали ряд соображений по возможным путям урегулирования украинского конфликта;- российская сторона дала четкие и исчерпывающие оценки ситуации на СВО, отмечены успехи российской армии;- американские переговорщики взяли на заметку, что киевский режим перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением нацистов;- Путин подтвердил настрой вести конструктивный диалог с США по украинскому урегулированию;- Уиткофф и Кушнер обещали в ходе контактов в Киеве использовать полученные от Путина оценки;- лидеры России и США будут поддерживать личные контакты.Около полуночи Уиткофф и Кушнер покинули российскую столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), юрий ушаков, стивен уиткофф, джаред кушнер, сша, украина, россия, новости, новости сво
Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главное

Ушаков рассказал об итогах встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

06:58 06.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам об итогах встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Беседа была содержательной и предельно откровенной", — сказал Ушаков об итогах встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером.

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прошла в субботу в Кремле и длилась около трех часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Также помощник президента России отметил, что:
- Уиткофф и Кушнер на переговорах с Путиным сформулировали ряд соображений по возможным путям урегулирования украинского конфликта;
- российская сторона дала четкие и исчерпывающие оценки ситуации на СВО, отмечены успехи российской армии;
- американские переговорщики взяли на заметку, что киевский режим перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением нацистов;
- Путин подтвердил настрой вести конструктивный диалог с США по украинскому урегулированию;
- Уиткофф и Кушнер обещали в ходе контактов в Киеве использовать полученные от Путина оценки;
- лидеры России и США будут поддерживать личные контакты.
Около полуночи Уиткофф и Кушнер покинули российскую столицу.
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