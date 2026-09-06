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Где в Крыму не будет воды в воскресенье - адреса - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Где в Крыму не будет воды в воскресенье - адреса
Где в Крыму не будет воды в воскресенье - адреса - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Где в Крыму не будет воды в воскресенье - адреса
В воскресенье в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в городах и поселках Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T08:12
2026-09-06T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в городах и поселках Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Отключения коснутся:- г. Красноперекопск - 10-й мкрн. №21, 23, 24, 31, 32, 33 - до 17:00 (ориентировочно). Организован подвоз воды между домами №33 и №18.- перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетях в г.Судак, пгт Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.Уточнить актуальную информацию можно по телефону диспетчерской +7 (979) 014-68-90.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где в Крыму не будет воды в воскресенье - адреса

Где в Крыму не будет воды в воскресенье - адреса

08:12 06.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в городах и поселках Крыма. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
Отключения коснутся:
- г. Красноперекопск - 10-й мкрн. №21, 23, 24, 31, 32, 33 - до 17:00 (ориентировочно). Организован подвоз воды между домами №33 и №18.
- перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетях в г.Судак, пгт Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.
Уточнить актуальную информацию можно по телефону диспетчерской +7 (979) 014-68-90.
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