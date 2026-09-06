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Евпатория ушла под воду из-за ливня - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Евпатория ушла под воду из-за ливня
Евпатория ушла под воду из-за ливня - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Евпатория ушла под воду из-за ливня
В Евпатории прошел сильный ливень, горожане делятся в соцсетях фото затопленных улиц. Непогода накрыла город в воскресенье около 11 часов утра, сильный ливневый РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T13:12
2026-09-06T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории прошел сильный ливень, горожане делятся в соцсетях фото затопленных улиц. Непогода накрыла город в воскресенье около 11 часов утра, сильный ливневый дождь вызвал подтопления.Уровень воды позволил жителям города передвигаться по улицам на резиновой лодке.Над Крымом проходит грозовой фронт, ожидаются сильные ливни с грозами и градом и шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым стал визитной карточкой климатических изменений в России – экспертСнег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
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евпатория, погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Евпатория ушла под воду из-за ливня

Евпатория ушла под воду из-за ливня

13:12 06.09.2026 (обновлено: 13:50 06.09.2026)
 
© Скриншот видеоПоследствия ливня в Евпатории
Последствия ливня в Евпатории
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории прошел сильный ливень, горожане делятся в соцсетях фото затопленных улиц. Непогода накрыла город в воскресенье около 11 часов утра, сильный ливневый дождь вызвал подтопления.
Уровень воды позволил жителям города передвигаться по улицам на резиновой лодке.
© Скриншот видеоПоследствия ливня в Евпатории
Последствия ливня в Евпатории
1 из 4
Последствия ливня в Евпатории
© Скриншот видео
© Скриншот видеоПоследствия ливня в Евпатории
Последствия ливня в Евпатории
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Последствия ливня в Евпатории
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© Скриншот видеоЕвпатория после ливня
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Последствия ливня в Евпатории
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Евпатория после ливня
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Ливень в Евпатории
© Скриншот видео
Над Крымом проходит грозовой фронт, ожидаются сильные ливни с грозами и градом и шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение.
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