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Двое погибли и четверо ранены в перестрелке в кафе в Турции

Двое погибли и четверо ранены в перестрелке в кафе в Турции - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Двое погибли и четверо ранены в перестрелке в кафе в Турции

Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате перестрелки между двумя группами в кафе в турецком Денизли, сообщила газета Türkiye. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T08:31

2026-09-06T08:31

2026-09-06T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате перестрелки между двумя группами в кафе в турецком Денизли, сообщила газета Türkiye.Стрельба произошла около 22.00 (совпадает с мск) в кафе в районе Енишехир округа Меркезефенди. По предварительным данным, днем между двумя группами произошел конфликт из-за финансового долга.Позже участники одной из групп увидели представителей другой в кафе. Нападавшие прибыли на коммерческом автомобиле и несколько раз открыли огонь по находившимся внутри людям. Противоположная сторона также начала стрелять, после чего между группами произошла перестрелка.По данным издания, один из четырех пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всех раненых после оказания первой помощи доставили в расположенные поблизости больницы.Некоторые подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле. Полиция начала их розыск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, происшествия, новости, стрельба