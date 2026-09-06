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Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта
Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта
Часть Симферополя отключат от света на вторую ночь подряд. Данные предоставили в администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T16:46
2026-09-06T16:46
2026-09-06T16:46
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Часть Симферополя отключат от света на вторую ночь подряд. Данные предоставили в администрации Симферополя.Ограничение электроснабжения затронет район поселков, Грэсовский, Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично район Жигулиной рощи.В ночь с субботы на воскресенье также света не было в вышеуказанных районах из-за проведения планового ремонта, который, для удобства жителей, проводят в ночное время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта
Из-за ремонта на северо-западе Симферополя не будет света вторую ночь подряд