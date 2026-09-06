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Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта
Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта
Часть Симферополя отключат от света на вторую ночь подряд. Данные предоставили в администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T16:46
2026-09-06T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Часть Симферополя отключат от света на вторую ночь подряд. Данные предоставили в администрации Симферополя.Ограничение электроснабжения затронет район поселков, Грэсовский, Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично район Жигулиной рощи.В ночь с субботы на воскресенье также света не было в вышеуказанных районах из-за проведения планового ремонта, который, для удобства жителей, проводят в ночное время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта

Из-за ремонта на северо-западе Симферополя не будет света вторую ночь подряд

16:46 06.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Часть Симферополя отключат от света на вторую ночь подряд. Данные предоставили в администрации Симферополя.
"В связи с проведением плановых ремонтных работ на подстанции 110 кВ "Восточная" запланировано временное отключение электроэнергии с 22:00 6 сентября до 6:00 7 сентября", - говорится в сообщении.
Ограничение электроснабжения затронет район поселков, Грэсовский, Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично район Жигулиной рощи.
В ночь с субботы на воскресенье также света не было в вышеуказанных районах из-за проведения планового ремонта, который, для удобства жителей, проводят в ночное время.
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