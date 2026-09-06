https://crimea.ria.ru/20260906/chast-simferopolya-obestochat-na-vtoruyu-noch-podryad-dlya-planovogo-remonta-1159142000.html

Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта

Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Часть Симферополя обесточат на вторую ночь подряд для планового ремонта

Часть Симферополя отключат от света на вторую ночь подряд. Данные предоставили в администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T16:46

2026-09-06T16:46

2026-09-06T16:46

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отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Часть Симферополя отключат от света на вторую ночь подряд. Данные предоставили в администрации Симферополя.Ограничение электроснабжения затронет район поселков, Грэсовский, Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично район Жигулиной рощи.В ночь с субботы на воскресенье также света не было в вышеуказанных районах из-за проведения планового ремонта, который, для удобства жителей, проводят в ночное время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

симферопольский район

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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