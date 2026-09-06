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Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ

Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ

Подразделения войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск "Днепр" ведут... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T21:22

2026-09-06T21:22

2026-09-06T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск "Днепр" ведут круглосуточную боевую работу по срыву снабжения подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом рассказали в минобороны.Выполняя приказ, операторы ударных FPV-дронов, действуя в тесной связке с разведывательными подразделениями войск беспилотных систем, взяли под контроль ключевые маршруты движения вражеской техники."В ходе боевого дежурства расчеты разведывательных БПЛА вскрыли передвижение автомобилей и роботизированных платформ, осуществлявших подвоз материальных средств к передовым позициям ВСУ. Координаты целей были оперативно переданы на пункт управления для принятия решения на поражение целей и их уничтожение. Поражение целей наносилось ударными БПЛА, в том числе управляемыми по оптоволоконным кабелям, что обеспечило высокую точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника", - раскрыли детали в минобороны России.Особое внимание уделили пресечению попыток противника использовать логистические маршруты в обход разрушенных объектов инфраструктуры. За последнее время десантниками уничтожены десятки автомобилей, перевозивших боеприпасы, продовольствие и средства связи, а также тяжелые грузовые квадрокоптеры, используемые ВСУ для доставки грузов по воздуху. Точными попаданиями были выведены из строя антенны связи и ретрансляторы, что позволило нарушить систему управления и обеспечения подразделений противника.Ранее, сообщили в Минобороны, армия Киева лишилась более 1300 бойцов за сутки благодаря слаженным действиям подразделений различных группировок войск России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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