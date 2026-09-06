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Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ
Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ
Подразделения войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск "Днепр" ведут... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T21:22
2026-09-06T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск "Днепр" ведут круглосуточную боевую работу по срыву снабжения подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом рассказали в минобороны.Выполняя приказ, операторы ударных FPV-дронов, действуя в тесной связке с разведывательными подразделениями войск беспилотных систем, взяли под контроль ключевые маршруты движения вражеской техники."В ходе боевого дежурства расчеты разведывательных БПЛА вскрыли передвижение автомобилей и роботизированных платформ, осуществлявших подвоз материальных средств к передовым позициям ВСУ. Координаты целей были оперативно переданы на пункт управления для принятия решения на поражение целей и их уничтожение. Поражение целей наносилось ударными БПЛА, в том числе управляемыми по оптоволоконным кабелям, что обеспечило высокую точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника", - раскрыли детали в минобороны России.Особое внимание уделили пресечению попыток противника использовать логистические маршруты в обход разрушенных объектов инфраструктуры. За последнее время десантниками уничтожены десятки автомобилей, перевозивших боеприпасы, продовольствие и средства связи, а также тяжелые грузовые квадрокоптеры, используемые ВСУ для доставки грузов по воздуху. Точными попаданиями были выведены из строя антенны связи и ретрансляторы, что позволило нарушить систему управления и обеспечения подразделений противника.Ранее, сообщили в Минобороны, армия Киева лишилась более 1300 бойцов за сутки благодаря слаженным действиям подразделений различных группировок войск России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, видео, вооруженные силы россии, новости, новости сво, видео
Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ

Операторы ударных FPV-дронов взяли под контроль маршруты движения вражеской техники

21:22 06.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск "Днепр" ведут круглосуточную боевую работу по срыву снабжения подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом рассказали в минобороны.
"Основная задача, поставленная командованием — полная изоляция районов боевых действий, лишение украинских формирований возможности подвоза боеприпасов, продовольствия, горючего и пополнения резервов как на линии боевого соприкосновения, так и в ближайшем тылу", - озвучили в министерстве задачи для операторов БПЛА.
Выполняя приказ, операторы ударных FPV-дронов, действуя в тесной связке с разведывательными подразделениями войск беспилотных систем, взяли под контроль ключевые маршруты движения вражеской техники.
"В ходе боевого дежурства расчеты разведывательных БПЛА вскрыли передвижение автомобилей и роботизированных платформ, осуществлявших подвоз материальных средств к передовым позициям ВСУ. Координаты целей были оперативно переданы на пункт управления для принятия решения на поражение целей и их уничтожение. Поражение целей наносилось ударными БПЛА, в том числе управляемыми по оптоволоконным кабелям, что обеспечило высокую точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника", - раскрыли детали в минобороны России.
Особое внимание уделили пресечению попыток противника использовать логистические маршруты в обход разрушенных объектов инфраструктуры. За последнее время десантниками уничтожены десятки автомобилей, перевозивших боеприпасы, продовольствие и средства связи, а также тяжелые грузовые квадрокоптеры, используемые ВСУ для доставки грузов по воздуху. Точными попаданиями были выведены из строя антенны связи и ретрансляторы, что позволило нарушить систему управления и обеспечения подразделений противника.
Ранее, сообщили в Минобороны, армия Киева лишилась более 1300 бойцов за сутки благодаря слаженным действиям подразделений различных группировок войск России.
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