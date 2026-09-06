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Более 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-Верде
Более 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-Верде - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Более 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-Верде
Минимум 21 ребенок погиб при падении школьного автобуса в ущелье на острове Фогу в Кабо-Верде. Об этом сообщает местное информагентство Inforpress. Множество... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T17:57
2026-09-06T17:57
2026-09-06T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Минимум 21 ребенок погиб при падении школьного автобуса в ущелье на острове Фогу в Кабо-Верде. Об этом сообщает местное информагентство Inforpress. Множество детей получили травмы.Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш сначала сообщил о гибели как минимум 10 человек, но позже по уточненным данным назвал цифру 21 ребенок. Он также выразил соболезнования семьям погибших.Авария произошла на дороге, соединяющей два населенных пункта в северной горной части острова. Сообщается, что водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и упал в ущелье глубиной около 30 метров. Водитель также погиб.Спасательные работы продолжаются, число погибших и пострадавших может возрасти. Правоохранители выясняют причины аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, автобус, школа, в мире, новости
Более 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-Верде
Более двух десятков детей сорвались в пропасть в школьном автобусе в Кабо-Верде
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым.
Минимум 21 ребенок погиб при падении школьного автобуса в ущелье на острове Фогу в Кабо-Верде. Об этом сообщает местное информагентство Inforpress
. Множество детей получили травмы.
Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш сначала сообщил о гибели как минимум 10 человек, но позже по уточненным данным назвал цифру 21 ребенок. Он также выразил соболезнования семьям погибших.
Авария произошла на дороге, соединяющей два населенных пункта в северной горной части острова. Сообщается, что водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и упал в ущелье глубиной около 30 метров. Водитель также погиб.
"Представители местных органов образования сообщили, что эта поездка не была организована школой, а это было ежегодное мероприятие, которое водитель устраивал по собственной инициативе для учеников, которых он возил в течение учебного года", - передает агентство.
Спасательные работы продолжаются, число погибших и пострадавших может возрасти. Правоохранители выясняют причины аварии.
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