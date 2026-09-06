https://crimea.ria.ru/20260906/bolee-20-detey-pogibli-pri-padenii-avtobusa-v-propast-v-kabo-verde-1159142721.html

Более 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-Верде

Более 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-Верде - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Более 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-Верде

Минимум 21 ребенок погиб при падении школьного автобуса в ущелье на острове Фогу в Кабо-Верде. Об этом сообщает местное информагентство Inforpress. Множество... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T17:57

2026-09-06T17:57

2026-09-06T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Минимум 21 ребенок погиб при падении школьного автобуса в ущелье на острове Фогу в Кабо-Верде. Об этом сообщает местное информагентство Inforpress. Множество детей получили травмы.Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш сначала сообщил о гибели как минимум 10 человек, но позже по уточненным данным назвал цифру 21 ребенок. Он также выразил соболезнования семьям погибших.Авария произошла на дороге, соединяющей два населенных пункта в северной горной части острова. Сообщается, что водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и упал в ущелье глубиной около 30 метров. Водитель также погиб.Спасательные работы продолжаются, число погибших и пострадавших может возрасти. Правоохранители выясняют причины аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, автобус, школа, в мире, новости