https://crimea.ria.ru/20260906/barkhatnyy-sezon-pridet-v-krym-na-sleduyuschey-nedele---fobos-1159109722.html

Бархатный сезон придет в Крым на следующей неделе - ФОБОС

Бархатный сезон придет в Крым на следующей неделе - ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Бархатный сезон придет в Крым на следующей неделе - ФОБОС

Сентябрь порадует жителей и гостей Крыма бархатным сезоном уже на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T19:25

2026-09-06T19:25

2026-09-06T19:25

евгений тишковец

новости крыма

крым

центр погоды "фобос"

погода

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Сентябрь порадует жителей и гостей Крыма бархатным сезоном уже на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Комфортная температура, которая ожидает полуостров в предстоящие семь дней, по словам синоптика, более характерна для июльских показателей центральных районов России.Во вторник, по прогнозу эксперта, на Крым выйдет уже сердце Азорца, поэтому будет ясная погода. Ночью +9…14, днем +22…25 градусов.Тишковец добавил, что и далее, в четверг, под утро +9…14 градусов, а днем +22…27. И в пятницу +10…15 в сумерках, днем +24…29, что уже теплее, чем должно быть.Так, по прогнозу "ФОБОСа", в Крыму начнется бархатный сезон, когда температура воды в море примерно будет соответствовать температуре воздуха. Скоротечное же ухудшение погодных условий ожидается лишь 12-13 сентября, в субботу и воскресенье.Не ожидается и никаких рекордных показателей температуры в этот период, заверил он."Я не ожидаю ни -5, которые были в 1902 году в Крыму, ни +37 градусов, как в 1994, то есть меньше рекордов, значит, погода стабильнее, меньше "камней с неба", и больше комфорта. Я бы этой погоде на предстоящую семидневку поставил четверку с большим жирным плюсом", - заключил специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые заявили, что Солнце спитЛеса Севастополя закрыты для посещения – запрет продленВ Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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