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Бархатный сезон придет в Крым на следующей неделе - ФОБОС
Бархатный сезон придет в Крым на следующей неделе - ФОБОС - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Бархатный сезон придет в Крым на следующей неделе - ФОБОС
Сентябрь порадует жителей и гостей Крыма бархатным сезоном уже на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T19:25
2026-09-06T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Сентябрь порадует жителей и гостей Крыма бархатным сезоном уже на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Комфортная температура, которая ожидает полуостров в предстоящие семь дней, по словам синоптика, более характерна для июльских показателей центральных районов России.Во вторник, по прогнозу эксперта, на Крым выйдет уже сердце Азорца, поэтому будет ясная погода. Ночью +9…14, днем +22…25 градусов.Тишковец добавил, что и далее, в четверг, под утро +9…14 градусов, а днем +22…27. И в пятницу +10…15 в сумерках, днем +24…29, что уже теплее, чем должно быть.Так, по прогнозу "ФОБОСа", в Крыму начнется бархатный сезон, когда температура воды в море примерно будет соответствовать температуре воздуха. Скоротечное же ухудшение погодных условий ожидается лишь 12-13 сентября, в субботу и воскресенье.Не ожидается и никаких рекордных показателей температуры в этот период, заверил он."Я не ожидаю ни -5, которые были в 1902 году в Крыму, ни +37 градусов, как в 1994, то есть меньше рекордов, значит, погода стабильнее, меньше "камней с неба", и больше комфорта. Я бы этой погоде на предстоящую семидневку поставил четверку с большим жирным плюсом", - заключил специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые заявили, что Солнце спитЛеса Севастополя закрыты для посещения – запрет продленВ Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на воде
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евгений тишковец, новости крыма, крым, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода
Бархатный сезон придет в Крым на следующей неделе - ФОБОС
Бархатный сезон в Крыму - прогноз ФОБОСА на неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым.
Сентябрь порадует жителей и гостей Крыма бархатным сезоном уже на предстоящей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
Комфортная температура, которая ожидает полуостров в предстоящие семь дней, по словам синоптика, более характерна для июльских показателей центральных районов России.
"В понедельник инициативу в атмосфере перехватит Азорский антициклон, его восточное крыло, поэтому распогодится. Ночью +10…15, днем +19…24 - ощутимо посвежеет. Но это всего лишь возвращение в рамки положенной климатической нормы", - сказал он.
Во вторник, по прогнозу эксперта, на Крым выйдет уже сердце Азорца, поэтому будет ясная погода. Ночью +9…14, днем +22…25 градусов.
"В среду - опять антициклон, опять много солнца. Под утро +8…13, днем разогрев до +21…26 градусов. Ну, это как раз, опять же, идеально соответствует климатической норме сентября", - пояснил он.
Тишковец добавил, что и далее, в четверг, под утро +9…14 градусов, а днем +22…27. И в пятницу +10…15 в сумерках, днем +24…29, что уже теплее, чем должно быть.
"К следующим выходным, с приближением циклона с запада, погода опять испортится, пойдут дожди, особенно в воскресенье. И ночная температура будет колебаться от +12…до +17. В субботу днем +24…29, в воскресенье +15…20 - в ночные часы, и в дневные +22…27 градусов", - поделился метеоролог.
Так, по прогнозу "ФОБОСа", в Крыму начнется бархатный сезон, когда температура воды в море примерно будет соответствовать температуре воздуха. Скоротечное же ухудшение погодных условий ожидается лишь 12-13 сентября, в субботу и воскресенье.
"Сражение за лето продолжится. Лето будет пролонгировано еще на один осенний месяц, и трубить отбой летнему сезону крымчанам пока рановато - погода еще не сумеет стереть грань между сезонами. То, что, кстати говоря, произойдет уже в ближайшие дни в Центральной России", - обозначил Евгений Тишковец.
Не ожидается и никаких рекордных показателей температуры в этот период, заверил он.
"Я не ожидаю ни -5, которые были в 1902 году в Крыму, ни +37 градусов, как в 1994, то есть меньше рекордов, значит, погода стабильнее, меньше "камней с неба", и больше комфорта. Я бы этой погоде на предстоящую семидневку поставил четверку с большим жирным плюсом", - заключил специалист.
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