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Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок
Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок
Два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками, ранен ребенок, он госпитализирован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T07:55
2026-09-06T07:55
2026-09-06T07:55
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ростовская область
юрий слюсарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками, ранен ребенок, он госпитализирован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Он добавил, что люди эвакуированы. По его словам, в одном из домов повреждены верхние этажи, в другом - крыша и остекление, экстренные службы работают на местах происшествий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок
Атака ВСУ на Ростов - повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок