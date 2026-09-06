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Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок

Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок

Два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками, ранен ребенок, он госпитализирован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T07:55

2026-09-06T07:55

2026-09-06T07:55

ростов-на-дону

ростовская область

юрий слюсарь

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками, ранен ребенок, он госпитализирован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Он добавил, что люди эвакуированы. По его словам, в одном из домов повреждены верхние этажи, в другом - крыша и остекление, экстренные службы работают на местах происшествий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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