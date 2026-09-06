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Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок
Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок
Два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками, ранен ребенок, он госпитализирован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T07:55
2026-09-06T07:55
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками, ранен ребенок, он госпитализирован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Он добавил, что люди эвакуированы. По его словам, в одном из домов повреждены верхние этажи, в другом - крыша и остекление, экстренные службы работают на местах происшествий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости
Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок

Атака ВСУ на Ростов - повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок

07:55 06.09.2026
 
© ГУ МВД России по Московской областиСигнальные огни полицейской машины
Сигнальные огни полицейской машины
© ГУ МВД России по Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками, ранен ребенок, он госпитализирован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Сегодня утром в Советском районе Ростова в результате вражеской атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома. Пострадал ребенок. В настоящий момент мальчик госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Слюсарь в своем канале на платформе МАКС.

Он добавил, что люди эвакуированы. По его словам, в одном из домов повреждены верхние этажи, в другом - крыша и остекление, экстренные службы работают на местах происшествий.
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Ростов-на-ДонуРостовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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