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Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: число пострадавших выросло, задерживаются поезда
Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: число пострадавших выросло, задерживаются поезда - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: число пострадавших выросло, задерживаются поезда
Количество пострадавших в результате утренней атаки Киева на Ростов возросло. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T09:29
2026-09-06T09:29
2026-09-06T09:29
юрий слюсарь
ростов-на-дону
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате утренней атаки Киева на Ростов возросло. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Также Слюсарь уточнил, что в Кировском районе Ростова повреждена квартира и остекленение на балконе многоквартирного дома, пострадавших нет, люди эвакуированы.В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА был поврежден локомотив поезда. Семь пассажирских поездов задержаны из-за происшествия."Задержка около 3 часов. Специальные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал Слюсарь.Сегодня утром сообщалось, что два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками, ранен ребенок, он госпитализирован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Один мальчик был госпитализирован. В одном из домов повреждены верхние этажи, в другом - крыша и остекление, экстренные службы работают на местах происшествий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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юрий слюсарь, ростов-на-дону, атака дронов на москву 30 мая 2023 года, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: число пострадавших выросло, задерживаются поезда
Последствия атаки на Ростов - задерживаются семь поездов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате утренней атаки Киева на Ростов возросло. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Возросло количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки БПЛА в Ростове. Трое человек обратились за медицинской помощью, двое - доставлены в больницу, одному человеку оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказался", - пишет он в своем официальном канале в мессенджере МАКС.
Также Слюсарь уточнил, что в Кировском районе Ростова повреждена квартира и остекленение на балконе многоквартирного дома, пострадавших нет, люди эвакуированы.
В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА был поврежден локомотив поезда. Семь пассажирских поездов задержаны из-за происшествия.
"Задержка около 3 часов. Специальные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал Слюсарь.
Сегодня утром сообщалось, что два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками, ранен ребенок, он госпитализирован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Один мальчик был госпитализирован. В одном из домов повреждены верхние этажи, в другом - крыша и остекление, экстренные службы работают на местах происшествий.
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