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Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: число пострадавших выросло, задерживаются поезда

Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: число пострадавших выросло, задерживаются поезда - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: число пострадавших выросло, задерживаются поезда

Количество пострадавших в результате утренней атаки Киева на Ростов возросло. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T09:29

2026-09-06T09:29

2026-09-06T09:29

юрий слюсарь

ростов-на-дону

атака дронов на москву 30 мая 2023 года

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате утренней атаки Киева на Ростов возросло. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Также Слюсарь уточнил, что в Кировском районе Ростова повреждена квартира и остекленение на балконе многоквартирного дома, пострадавших нет, люди эвакуированы.В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА был поврежден локомотив поезда. Семь пассажирских поездов задержаны из-за происшествия."Задержка около 3 часов. Специальные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал Слюсарь.Сегодня утром сообщалось, что два многоквартирных дома повреждены из-за атаки Ростова украинскими боевиками, ранен ребенок, он госпитализирован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Один мальчик был госпитализирован. В одном из домов повреждены верхние этажи, в другом - крыша и остекление, экстренные службы работают на местах происшествий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростов-на-дону, атака дронов на москву 30 мая 2023 года, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия