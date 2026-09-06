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Атака на Ростов: что с поездами в Крым и из Крыма
Атака на Ростов: что с поездами в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Атака на Ростов: что с поездами в Крым и из Крыма
Поезда с материка в Крым идут беззадержек в пути. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T11:58
2026-09-06T11:58
2026-09-06T12:00
поезд
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
ростов-на-дону
крым
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
расписание поездов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Поезда с материка в Крым идут беззадержек в пути. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Утром 6 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки на Ростов из-за обломков украинского БПЛА был поврежден один локомотив, а семь поездов задержаны на три часа. В настоящее время движение восстановлено."По состоянию на 9.40 на железной дороге обеспечены мероприятия по возобновлению движения поездов. Составы продолжили движение в порядке очередности", - сообщил Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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поезд, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", ростов-на-дону, крым, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), расписание поездов в крыму
Атака на Ростов: что с поездами в Крым и из Крыма
В компании "Гранд Сервис Экспресс" рассказали о задержке поездов в Крым
11:58 06.09.2026 (обновлено: 12:00 06.09.2026)