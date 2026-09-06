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Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, и цехам производства БПЛА, сообщило в... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T12:38
2026-09-06T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, и цехам производства БПЛА, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", - говорится в сообщении.Кроме того поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), удары по украине, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина
Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ

Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ

12:38 06.09.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, и цехам производства БПЛА, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", - говорится в сообщении.
Кроме того поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
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