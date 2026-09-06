https://crimea.ria.ru/20260906/allergiya-na-opasnyy-sornyak--v-krymu-tsvetet-ambroziya-1159107557.html

Аллергия на опасный сорняк – в Крыму цветет амброзия

Аллергия на опасный сорняк – в Крыму цветет амброзия - РИА Новости Крым, 06.09.2026

Аллергия на опасный сорняк – в Крыму цветет амброзия

Почти все южные регионы России в конце летнего сезона, в начале осени охватывает цветение опасного сорного растения – амброзии. У людей с особенно... РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T18:50

2026-09-06T18:50

2026-09-06T18:50

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людмила знаменская

кфу (крымский федеральный университет)

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Почти все южные регионы России в конце летнего сезона, в начале осени охватывает цветение опасного сорного растения – амброзии. У людей с особенно предрасположенным иммунитетом она может вызвать аллергическую реакцию. Что делать и как не допустить осложнений в виде астмы и других заболеваний, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры внутренней медицины №2 Медакадемии КФУ им. Вернадского, врач-аллерголог Людмила Знаменская."У аллергологов есть большой арсенал препаратов для того, чтобы снять воспаление, и достаточно быстро, в течение двух-трех дней можно добиться очень хорошего результата, так что качество жизни у больного с обострением поллиноза, вызванного амброзией, не будет отличаться от жизни здорового человека" - отметила специалист.Обычно пик цветения аллергена в Крыму начинается во второй половине – конце августа."Тогда действительно у пациентов были очень тяжелые обострения, которые требовали даже введения парентеральных препаратов (способ введения лекарственны средств минуя желудочный тракт - ред.) В сентябре все-таки уже продукция пыльцы уменьшается. Поэтому, чем меньше концентрация пыльцы, тем меньше симптомы, которые вызывает контакт с пыльцой этого растения. А если пройдут дожди, тогда будет больным еще лучше", - рассказала врач.Пыльцевое зерно амброзии содержит высокоаллергенные белки, пояснила она. И у предрасположенных лиц начинает вызывать образование так называемых специфических иммуноглобулинов к этим белкам, развивается сенсибилизация (повышение чувствительностиорганизма илиего отдельныхсистем квоздействию какого‑либо фактора – ред)."Когда пыльца амброзии попадает на слизистые, возникает аллергическая реакция с выбросом гистамина, который повышает проницаемость сосудистой стенки и вызывает развитие отека, зуда. Поэтому и чихают наши пациенты, и начинаются у них обильные водянистые выделения и заложенность носа, потому что отек слизистой носа", - разъяснила медик.В период острого обострения недуга, если симптомы не удается уменьшить привычными антигистаминными препаратами, Людмила Знаменская рекомендует посетить больницу.Сейчас, добавила спикер, цветет не только амброзия, но и другие сорняки - полынь, циклахена и т.д. И, чтобы понять, что именно стало причиной аллергии следует пройти обследование, чтобы врач выбрал дальнейшую верную тактику ведения пациента.Однако, основное лечение аллергиков проходит вне сезона цветения амброзии, обратила внимание она."Задача аллерголога не заключается лишь в купировании симптомов. Наша задача - чтобы этих симптомов у пациента не было, и не было обострения в сезон цветения амброзии или оно было минимальное и не нарушало качество его жизни. Поэтому пациентов мы лечим зимой и ранней весной, создавая им толерантность к пыльце амброзии методом аллергенспецифической иммунотерапии, которая как раз-таки и препятствует обострениям в сезон цветения", – поделилась Людмила Знаменская.По определенной схеме вводится аллерген пыльцы амброзии, доза постепенно повышается, и в иммунной системе происходят определенные изменения, в результате которых реакция на амброзию снижается или вообще прекращается. А, когда уже в естественных условиях амброзия попадает на слизистые человека, никаких симптомов не возникает или они минимальны. Лечение это в среднем занимает около трех лет, обозначила врач.Если же аллергию не лечить, предостерегла собеседница, то это чревато различного рода осложнениями."Во-первых, утяжеляется течение. То есть от легких форм, когда пациенту, например, требовался один препарат, если не лечить, то это переходит в средне-тяжелые и тяжелые формы, и для лечения уже надо три фармакологических препарата, а то и четыре", - заметила она.Помимо утяжеления течения аллергии, могут развиваться опасные осложнения – гаймориты, отиты, вплоть до бронхиальной астмы, которая является пожизненным грозным заболеванием, приводящем к инвалидизации, заключила аллерголог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аллергия на солнце: как распознатьВ Симферополе объявили войну амброзииАллергия на кондиционер может вызвать серьезные последствия для здоровья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сезонная аллергия, аллергия, людмила знаменская, кфу (крымский федеральный университет), здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе