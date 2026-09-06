https://crimea.ria.ru/20260906/8-kilometrov-po-ldu-v--23-v-antarktike-proshel-vesenniy-marafon-1159139794.html

8 километров по льду в -23: в Антарктике прошел весенний марафон

8 километров по льду в -23: в Антарктике прошел весенний марафон - РИА Новости Крым, 06.09.2026

8 километров по льду в -23: в Антарктике прошел весенний марафон

В Анатарктике, где сейчас начинается весна, прошел международный весенний марафон, его организаторами были россияне. На лед вышли 20 полярников разных стран. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T15:05

2026-09-06T15:05

2026-09-06T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Анатарктике, где сейчас начинается весна, прошел международный весенний марафон, его организаторами были россияне. На лед вышли 20 полярников разных стран.Как сообщает официальный канал Арктического и антарктического научно-исследовательского института, забег спортсмены-полярники совершили в оазисе Холмы Ларсеманн на восточном берегу залива Прюдс. Организаторами соревнований выступила российская станция "Прогресс".Победителей в соревновании по традиции не было, отмечают в институте – победила дружба."Лучший результат от российской команды показал Максим Карпенко, заслуженно завоевав бронзовую медаль", - говорится в новости Арктического и антарктического научно-исследовательского института.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, антарктика, антарктида, новости, россия, в мире