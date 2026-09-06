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8 километров по льду в -23: в Антарктике прошел весенний марафон - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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8 километров по льду в -23: в Антарктике прошел весенний марафон
8 километров по льду в -23: в Антарктике прошел весенний марафон - РИА Новости Крым, 06.09.2026
8 километров по льду в -23: в Антарктике прошел весенний марафон
В Анатарктике, где сейчас начинается весна, прошел международный весенний марафон, его организаторами были россияне. На лед вышли 20 полярников разных стран. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T15:05
2026-09-06T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Анатарктике, где сейчас начинается весна, прошел международный весенний марафон, его организаторами были россияне. На лед вышли 20 полярников разных стран.Как сообщает официальный канал Арктического и антарктического научно-исследовательского института, забег спортсмены-полярники совершили в оазисе Холмы Ларсеманн на восточном берегу залива Прюдс. Организаторами соревнований выступила российская станция "Прогресс".Победителей в соревновании по традиции не было, отмечают в институте – победила дружба."Лучший результат от российской команды показал Максим Карпенко, заслуженно завоевав бронзовую медаль", - говорится в новости Арктического и антарктического научно-исследовательского института.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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спорт, антарктика, антарктида, новости, россия, в мире
8 километров по льду в -23: в Антарктике прошел весенний марафон

20 спортсменов пробежали марафон по льду в Антарктике при -23

15:05 06.09.2026
 
© Данил Коновалов, ААНИИМарафон в Антарктиде
Марафон в Антарктиде
© Данил Коновалов, ААНИИ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Анатарктике, где сейчас начинается весна, прошел международный весенний марафон, его организаторами были россияне. На лед вышли 20 полярников разных стран.
Как сообщает официальный канал Арктического и антарктического научно-исследовательского института, забег спортсмены-полярники совершили в оазисе Холмы Ларсеманн на восточном берегу залива Прюдс. Организаторами соревнований выступила российская станция "Прогресс".
"Более 20 полярников из России, Индии и Китая вышли на старт, чтобы испытать себя. Маршрут протяженностью около 8 километров пролегал по припайному льду. Забег проходил при температуре -23°C, что потребовало от участников не только физической выносливости, но и силы духа", - говорится в сообщении.
Победителей в соревновании по традиции не было, отмечают в институте – победила дружба.
"Лучший результат от российской команды показал Максим Карпенко, заслуженно завоевав бронзовую медаль", - говорится в новости Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
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