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3 человека погибли и 4 пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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3 человека погибли и 4 пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки
3 человека погибли и 4 пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 06.09.2026
3 человека погибли и 4 пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки
Три человека погибли, четверо ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T10:07
2026-09-06T10:07
александр шуваев
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли, четверо ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 15 округов региона. Кроме того, по данным врио губернатора, противник произвел три артиллерийских обстрела и пять раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА."Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 107 беспилотников", - уточнил Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260906/ataka-vsu-na-rostov-na-donu-chislo-postradavshikh-vyroslo-zaderzhivayutsya-poezda-1159134320.html
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РИА Новости Крым
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александр шуваев, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)
3 человека погибли и 4 пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки

Три человека погибли и четверо пострадали за сутки в Белгородской области от атак ВСУ

10:07 06.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОнкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова
Онкологический диспансер города Симферополь, имени В.М Ефетова - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли, четверо ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"При целенаправленных атаках ВСУ погибли три мирных жителя… В Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения четыре человека. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - написал Шуваев в канале на платформе МАКС.
Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 15 округов региона. Кроме того, по данным врио губернатора, противник произвел три артиллерийских обстрела и пять раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
"Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 107 беспилотников", - уточнил Шуваев.
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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
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Александр ШуваевБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовостиАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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