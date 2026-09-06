https://crimea.ria.ru/20260906/3-cheloveka-pogibli-i-4-postradali-v-belgorodskoy-oblasti-ot-atak-vsu-za-sutki-1159134820.html

3 человека погибли и 4 пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки

3 человека погибли и 4 пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 06.09.2026

3 человека погибли и 4 пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки

Три человека погибли, четверо ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 06.09.2026

2026-09-06T10:07

2026-09-06T10:07

2026-09-06T10:07

александр шуваев

белгородская область

обстрелы белгородской области

новости

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Три человека погибли, четверо ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 15 округов региона. Кроме того, по данным врио губернатора, противник произвел три артиллерийских обстрела и пять раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА."Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 107 беспилотников", - уточнил Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260906/ataka-vsu-na-rostov-na-donu-chislo-postradavshikh-vyroslo-zaderzhivayutsya-poezda-1159134320.html

белгородская область

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2026

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александр шуваев, белгородская область, обстрелы белгородской области, новости, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)