Рейтинг@Mail.ru
29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260906/29-ukrainskikh-bpla-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1159143936.html
29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России
29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 06.09.2026
29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России
Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T20:25
2026-09-06T20:26
министерство обороны рф
пво
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132496_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_95569fd296737ed35b775965c0e637e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости крым. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260906/258-dronov-sbity-za-noch-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1159133663.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132496_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6084cd61b3c6dd3026a1eec7dd48755a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России

29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России

20:25 06.09.2026 (обновлено: 20:26 06.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости крым. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мобильная огневая группа
08:34
258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
 
Министерство обороны РФПВОКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:55Крестный ход в Москве и посланники Трампа в Киеве: главное за день
21:54Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:43Трое пострадавших в горах КБР альпинистов эвакуированы в Нальчик
21:22Бойцы-дроноводы армии России срывают снабжение войск ВСУ
21:10САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в Крыму
20:57Плоскостопие у школьников: статистика в России выросла вдвое за два года
20:37Уиткофф услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию
20:34Как предотвратить проблемы со здоровьем собаки - советы кинолога
20:2529 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России
20:12Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ
19:46В случае форс-мажора: страхование имущества и бизнеса в Крыму
19:32Пока не заболит: основные ошибки пациентов в лечении зубов
19:25Бархатный сезон придет в Крым на следующей неделе - ФОБОС
19:02Уиткофф назвал содержательными переговоры с Зеленским
18:50Аллергия на опасный сорняк – в Крыму цветет амброзия
18:30Как бизнесу в Крыму обезопасить деятельность в условиях режима ЧС
18:12Лавина накрыла альпинистов в Кабардино-Балкарии - двое погибших
18:07Реабилитированные имена: Валентин Гаршин и другие подпольщики
17:57Более 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-Верде
17:51Крым накроет штормовой ветер
Лента новостейМолния