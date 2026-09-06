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29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России
29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 06.09.2026
29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России
Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T20:25
2026-09-06T20:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости крым. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России
29 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России
20:25 06.09.2026 (обновлено: 20:26 06.09.2026)