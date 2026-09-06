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258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 06.09.2026
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258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 06.09.2026
258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T08:34
2026-09-06T08:35
министерство обороны рф
украина
россия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 сентября до 08.00 мск 6 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей" - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, украина, россия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, новости
258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России

258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России

08:34 06.09.2026 (обновлено: 08:35 06.09.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМобильная огневая группа
Мобильная огневая группа
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 258 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 сентября до 08.00 мск 6 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей" - говорится в сообщении.
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