Рейтинг@Mail.ru
250 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности - РИА Новости Крым, 06.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260906/250-grazhdan-v-krymu-oshtrafovali-za-narushenie-pozharnoy-bezopasnosti-1159134181.html
250 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
250 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности - РИА Новости Крым, 06.09.2026
250 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
За лето в Крыму выявили почти 250 граждан – нарушителей пожарной безопасности, а также 70 должностных и 14 юридических лиц. Все они были привлечены к... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T09:12
2026-09-06T09:23
крым
новости крыма
пожарная безопасность
пожарная охрана республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158875330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3826f6db0116e51fca5bbcf586e90f7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. За лето в Крыму выявили почти 250 граждан – нарушителей пожарной безопасности, а также 70 должностных и 14 юридических лиц. Все они были привлечены к административной ответственности. Такую статистику приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.В МЧС России по Республике Крым напомнили, что в настоящий момент, согласно законодательству за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Ранее 2 сентября Севастопольские леса закрыли для посещения в связи с риском пожаров еще на 21 день. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.А 4 сентября МЧС ликвидировали пожар в горах Бахчисарая на площади 4,5 га на шестые сутки после возгорания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20260830/pozhar-na-plavnyakh-v-anape--ogon-podbiraetsya-k-zhilym-domam-1158940584.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158875330_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65e1d9ada2a473c0fee84fa02fdc32f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, пожарная безопасность, пожарная охрана республики крым
250 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности

За лето в Крыму составили 332 админпротокола за нарушение пожарной безопасности

09:12 06.09.2026 (обновлено: 09:23 06.09.2026)
 
Берегите лес от пожара
Берегите лес от пожара
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. За лето в Крыму выявили почти 250 граждан – нарушителей пожарной безопасности, а также 70 должностных и 14 юридических лиц. Все они были привлечены к административной ответственности. Такую статистику приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

"Сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым, в составе 25 профилактических групп, за три летних месяца составили 332 протокола", - говорится в сообщении министерства в МАКСе.

В МЧС России по Республике Крым напомнили, что в настоящий момент, согласно законодательству за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
Ранее 2 сентября Севастопольские леса закрыли для посещения в связи с риском пожаров еще на 21 день. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
А 4 сентября МЧС ликвидировали пожар в горах Бахчисарая на площади 4,5 га на шестые сутки после возгорания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Пожар в Анапе
30 августа, 20:53
Пожар на плавнях в Анапе – огонь подбирается к жилым домам
 
КрымНовости КрымаПожарная безопасностьПожарная охрана Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:12250 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
08:58В Крыму назвали дешевой провокацией выпад ФРГ в адрес России
08:34258 дронов сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
08:31Двое погибли и четверо ранены в перестрелке в кафе в Турции
08:12Где в Крыму не будет воды в воскресенье - адреса
08:00Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
07:55Атака ВСУ на Ростов: повреждены два многоквартирных дома и ранен ребенок
07:41Маркировка сельскохозяйственных животных и птиц: зачем нужна мера
07:19Новости Крыма и Севастополя на утро 6 сентября
06:58Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - главное
00:01Первое дыхание осени: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:32Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером
21:55Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное
21:37Где в Севастополе заправить машину 6 сентября
21:19Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп
20:54Пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма
20:37Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня
20:24В Минюсте Крыма назвали самые популярные и редкие имена младенцев
20:02Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером
Лента новостейМолния