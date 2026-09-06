https://crimea.ria.ru/20260906/250-grazhdan-v-krymu-oshtrafovali-za-narushenie-pozharnoy-bezopasnosti-1159134181.html
250 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
250 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности - РИА Новости Крым, 06.09.2026
250 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
За лето в Крыму выявили почти 250 граждан – нарушителей пожарной безопасности, а также 70 должностных и 14 юридических лиц. Все они были привлечены к... РИА Новости Крым, 06.09.2026
2026-09-06T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. За лето в Крыму выявили почти 250 граждан – нарушителей пожарной безопасности, а также 70 должностных и 14 юридических лиц. Все они были привлечены к административной ответственности. Такую статистику приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.В МЧС России по Республике Крым напомнили, что в настоящий момент, согласно законодательству за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Ранее 2 сентября Севастопольские леса закрыли для посещения в связи с риском пожаров еще на 21 день. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.А 4 сентября МЧС ликвидировали пожар в горах Бахчисарая на площади 4,5 га на шестые сутки после возгорания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, новости крыма, пожарная безопасность, пожарная охрана республики крым
250 граждан в Крыму оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
За лето в Крыму составили 332 админпротокола за нарушение пожарной безопасности
09:12 06.09.2026 (обновлено: 09:23 06.09.2026)