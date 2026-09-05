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Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное
Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное
Встреча президента России Владимира Путина и представителей президента США Дональда Трампа. Путин дал указание приостановить удары по Киеву на трое суток. Глава РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T21:55
2026-09-05T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и представителей президента США Дональда Трампа. Путин дал указание приостановить удары по Киеву на трое суток. Глава киевского режима Владимир Зеленский зеркально пообещал прекратить удары по Москве. В Крыму во время атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Все для Победы" Анатолий Чернышов. МАГАТЭ сообщило о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС для осуществления необходимого ремонта электросетей. В Симферополе ремонтируют подстанцию "Восточная". В Севастополе простились с четырьмя героями – пиротехниками МЧС, погибшими при детонации взрывного устройства ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина с представителями Трампа и приостановка ударов по Киеву и МосквеВ субботу Путин в Кремле встретился с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что приостановка связана с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столице Украины.Зеленский на фоне встреч представителей президента США Дональда Трампа заявил, что Киев готов воздерживаться от атак на Москву до конца понедельника.Гибель в Крыму исполнительного директора фонда "Все для победы"В Симферопольском районе Крыма во время воздушной атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы" Анатолий Чернышов.Чернышов получил ранения, был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Погибшему было 58 лет.За самоотверженность и преданность своему делу Анатолий Чернышов посмертно награжден орденом Мужества.МАГАТЭ добилось прекращении огня у ЗАЭСМеждународному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) удалось добиться временного прекращении огня в районе Запорожской АЭС, что позволит провести ремонт линий электропередачи, необходимый для внешнего электроснабжения ЗАЭС, сообщили в организации в субботу.Отмечается, что имеющиеся запасы дизельного топлива на станции истощаются, и если внешнее электроснабжение не будет восстановлено как можно скорее, или на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий, не удастся доставить дополнительные запасы топлива, то в ближайшие дни может произойти полное отключение электроэнергии, то есть абсолютное обесточивание станции.В Симферополе ремонтируют подстанцию "Восточная"С вечера 5-го и до утра 6 сентября в четырех прилегающих к Симферополю поселках и одном из районов города отключат электроснабжение в связи с необходимостью провести плановые ремонтные работы на подстанции 110 кВ "Восточная". Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Ограничение коснется района ГРЭС, Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично района Жигулина роща.Севастополь простился с героями-пиротехникамиВ Севастополе простились с четырьмя героями – пиротехниками МЧС, которые погибли при детонации взрывного устройства ВСУ во время проведения обследовании и очистки территории от взрывоопасных предметов после массированной атаки на город. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.На счету погибших героев были тысячи обезвреженных снарядов и минных полей: и времен Великой Отечественной войны, и современных. Они спасали жизни в Севастополе, в Донбассе, в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное

Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве – главное

21:55 05.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и представителей президента США Дональда Трампа. Путин дал указание приостановить удары по Киеву на трое суток. Глава киевского режима Владимир Зеленский зеркально пообещал прекратить удары по Москве. В Крыму во время атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Все для Победы" Анатолий Чернышов. МАГАТЭ сообщило о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС для осуществления необходимого ремонта электросетей. В Симферополе ремонтируют подстанцию "Восточная". В Севастополе простились с четырьмя героями – пиротехниками МЧС, погибшими при детонации взрывного устройства ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Встреча Путина с представителями Трампа и приостановка ударов по Киеву и Москве

В субботу Путин в Кремле встретился с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что приостановка связана с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столице Украины.
Зеленский на фоне встреч представителей президента США Дональда Трампа заявил, что Киев готов воздерживаться от атак на Москву до конца понедельника.
День Конституции Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
19:09
"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели

Гибель в Крыму исполнительного директора фонда "Все для победы"

В Симферопольском районе Крыма во время воздушной атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы" Анатолий Чернышов.
Чернышов получил ранения, был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Погибшему было 58 лет.
За самоотверженность и преданность своему делу Анатолий Чернышов посмертно награжден орденом Мужества.
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
12:43
В ЛНР при ударе ВСУ погибли пять человек и еще пятеро ранены

МАГАТЭ добилось прекращении огня у ЗАЭС

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) удалось добиться временного прекращении огня в районе Запорожской АЭС, что позволит провести ремонт линий электропередачи, необходимый для внешнего электроснабжения ЗАЭС, сообщили в организации в субботу.
Отмечается, что имеющиеся запасы дизельного топлива на станции истощаются, и если внешнее электроснабжение не будет восстановлено как можно скорее, или на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий, не удастся доставить дополнительные запасы топлива, то в ближайшие дни может произойти полное отключение электроэнергии, то есть абсолютное обесточивание станции.
Флаги России и Германии.
13:52
Чем закончится дипломатическое противостояние России и Германии

В Симферополе ремонтируют подстанцию "Восточная"

С вечера 5-го и до утра 6 сентября в четырех прилегающих к Симферополю поселках и одном из районов города отключат электроснабжение в связи с необходимостью провести плановые ремонтные работы на подстанции 110 кВ "Восточная". Об этом предупредили в администрации крымской столицы.
Ограничение коснется района ГРЭС, Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично района Жигулина роща.
Изобильненское водохранилище в Крыму
07:03
Горячий август без притока воды: что с водохранилищами Крыма по итогам лета

Севастополь простился с героями-пиротехниками

В Севастополе простились с четырьмя героями – пиротехниками МЧС, которые погибли при детонации взрывного устройства ВСУ во время проведения обследовании и очистки территории от взрывоопасных предметов после массированной атаки на город. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
На счету погибших героев были тысячи обезвреженных снарядов и минных полей: и времен Великой Отечественной войны, и современных. Они спасали жизни в Севастополе, в Донбассе, в Курской области.
Ветеран СВО рассказал крымским студентам о способах уберечься от вербовки
11:43
Не стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиков
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Заголовок открываемого материала
21:55Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное
21:37Где в Севастополе заправить машину 6 сентября
21:19Министра войны США Хегсета ждет отставка – к чему готовится Трамп
20:54Пенсионер насмерть сбил инвалида-колясочника в Ленинском районе Крыма
20:37Шесть беспилотников ВСУ ликвидировали над Крымом и регионами России в течение дня
20:24В Минюсте Крыма назвали самые популярные и редкие имена младенцев
20:02Путин проводит встречу с Уиткоффом и Кушнером
19:55Сначала попробовать: как лучше заказывать доставку готовой еды
19:28Маркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекут
19:09"Консерва по-киевски" и прогноз Путина об урегулировании на Украине: топ недели
18:39ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе
18:20Украина зеркально пообещала не наносить удары по Москве
18:10Путин наградил орденом председателя Госсовета Крыма Владимир Константинова
17:48Как в Херсонской области проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму
17:26Россия должна идти по пути укрепления страны – Путин
17:08Дачные массивы и поселки могут включить в состав Симферополя
16:55В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы
16:28Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России
16:07В России начался второй пик активности клещей
15:55Пропавших питомцев в России будут искать по цифровому поисковому сервису
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