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Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное

Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное - РИА Новости Крым, 05.09.2026

Встреча Путина с представителями Трампа и остановка ударов по Киеву и Москве: главное

Встреча президента России Владимира Путина и представителей президента США Дональда Трампа. Путин дал указание приостановить удары по Киеву на трое суток. Глава РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T21:55

2026-09-05T21:55

2026-09-05T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Встреча президента России Владимира Путина и представителей президента США Дональда Трампа. Путин дал указание приостановить удары по Киеву на трое суток. Глава киевского режима Владимир Зеленский зеркально пообещал прекратить удары по Москве. В Крыму во время атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Все для Победы" Анатолий Чернышов. МАГАТЭ сообщило о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС для осуществления необходимого ремонта электросетей. В Симферополе ремонтируют подстанцию "Восточная". В Севастополе простились с четырьмя героями – пиротехниками МЧС, погибшими при детонации взрывного устройства ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина с представителями Трампа и приостановка ударов по Киеву и МосквеВ субботу Путин в Кремле встретился с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что приостановка связана с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столице Украины.Зеленский на фоне встреч представителей президента США Дональда Трампа заявил, что Киев готов воздерживаться от атак на Москву до конца понедельника.Гибель в Крыму исполнительного директора фонда "Все для победы"В Симферопольском районе Крыма во время воздушной атаки ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы" Анатолий Чернышов.Чернышов получил ранения, был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Погибшему было 58 лет.За самоотверженность и преданность своему делу Анатолий Чернышов посмертно награжден орденом Мужества.МАГАТЭ добилось прекращении огня у ЗАЭСМеждународному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) удалось добиться временного прекращении огня в районе Запорожской АЭС, что позволит провести ремонт линий электропередачи, необходимый для внешнего электроснабжения ЗАЭС, сообщили в организации в субботу.Отмечается, что имеющиеся запасы дизельного топлива на станции истощаются, и если внешнее электроснабжение не будет восстановлено как можно скорее, или на площадку, расположенную в зоне активных боевых действий, не удастся доставить дополнительные запасы топлива, то в ближайшие дни может произойти полное отключение электроэнергии, то есть абсолютное обесточивание станции.В Симферополе ремонтируют подстанцию "Восточная"С вечера 5-го и до утра 6 сентября в четырех прилегающих к Симферополю поселках и одном из районов города отключат электроснабжение в связи с необходимостью провести плановые ремонтные работы на подстанции 110 кВ "Восточная". Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Ограничение коснется района ГРЭС, Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично района Жигулина роща.Севастополь простился с героями-пиротехникамиВ Севастополе простились с четырьмя героями – пиротехниками МЧС, которые погибли при детонации взрывного устройства ВСУ во время проведения обследовании и очистки территории от взрывоопасных предметов после массированной атаки на город. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.На счету погибших героев были тысячи обезвреженных снарядов и минных полей: и времен Великой Отечественной войны, и современных. Они спасали жизни в Севастополе, в Донбассе, в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260905/v-lnr-pri-udare-vsu-pogibli-pyat-chelovek-i-esche-pyatero-raneny-1159122993.html

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https://crimea.ria.ru/20260905/predelno-goryachiy-avgust-bez-pritoka-vody-chto-s-vodokhranilischami-kryma-po-itogam-leta-1159088685.html

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