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ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе
ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе - РИА Новости Крым, 05.09.2026
ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T18:39
2026-09-05T18:43
новости сво
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одесская область
вооруженные силы россии
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в населенном пункте Борисполь Киевской области поражено промышленное предприятие ООО "Блэк Аммо", специализирующееся на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины.Кроме того, в порту "Черноморск" Одесской области поражено морское судно типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, киевская область, одесская область, вооруженные силы россии, удары по украине
ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе

Производство боеприпасов и взрывчатки в Борисполе и сухогруз под Одессой поражены ВС РФ

18:39 05.09.2026 (обновлено: 18:43 05.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в населенном пункте Борисполь Киевской области поражено промышленное предприятие ООО "Блэк Аммо", специализирующееся на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины.
Кроме того, в порту "Черноморск" Одесской области поражено морское судно типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами.
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Новости СВОКиевская областьОдесская областьВооруженные силы РоссииУдары по Украине
 
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