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ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе

ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе - РИА Новости Крым, 05.09.2026

ВС РФ ударили по производству боеприпасов и взрывчатки в Борисполе

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T18:39

2026-09-05T18:39

2026-09-05T18:43

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в населенном пункте Борисполь Киевской области поражено промышленное предприятие ООО "Блэк Аммо", специализирующееся на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины.Кроме того, в порту "Черноморск" Одесской области поражено морское судно типа "сухогруз" с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, киевская область, одесская область, вооруженные силы россии, удары по украине