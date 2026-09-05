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ВС РФ ночью нанесли групповой удар по металлургии и энергетике Украины
ВС РФ ночью нанесли групповой удар по металлургии и энергетике Украины - РИА Новости Крым, 05.09.2026
ВС РФ ночью нанесли групповой удар по металлургии и энергетике Украины
В результате групповых ударов ВС РФ в ночь на субботу, 5 сентября, на Украине поражены металлургические предприятия, логистические центры и электроподстанции... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T08:17
2026-09-05T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В результате групповых ударов ВС РФ в ночь на субботу, 5 сентября, на Украине поражены металлургические предприятия, логистические центры и электроподстанции. Об этом утром в субботу сообщили в Минобороны России.В Днепропетровской области поражены металлургический комбинат Днепродзержинск ("Каметсталь") и металлургический завод Днепр ("Днепровский металлургический завод"), являющиеся крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины.В Николаеве и Николаевской области поражены логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения, и электроподстанция "Николаевская".В Одесской области поражены в населенном пункте Дачное – логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения; в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ.Вечером 4 сентября в Киевской области поражены логистический центр "Святопетровский", использовавшийся для хранения военного имущества; две площадки хранения и распределения топлива для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель.Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радио- и радиотехнической разведки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Материал дополняется
ВС РФ ночью нанесли групповой удар по металлургии и энергетике Украины
Групповой удар по металлургии и энергетике Украины нанесен ВС РФ в ночь на 5 сентября
08:17 05.09.2026 (обновлено: 08:33 05.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В результате групповых ударов ВС РФ в ночь на субботу, 5 сентября, на Украине поражены металлургические предприятия, логистические центры и электроподстанции. Об этом утром в субботу сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, обеспечивающим предприятия ВПК, в Николаеве, Николаевской и Одесской областях – по логистическим центрам и электроподстанции", – сказано в сообщении МО РФ.
В Днепропетровской области поражены металлургический комбинат Днепродзержинск ("Каметсталь") и металлургический завод Днепр ("Днепровский металлургический завод"), являющиеся крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины.
В Николаеве и Николаевской области поражены логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения, и электроподстанция "Николаевская".
В Одесской области поражены в населенном пункте Дачное – логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения; в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ.
Вечером 4 сентября в Киевской области поражены логистический центр "Святопетровский", использовавшийся для хранения военного имущества; две площадки хранения и распределения топлива для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель.
Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радио- и радиотехнической разведки