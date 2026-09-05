https://crimea.ria.ru/20260905/vs-rf-nochyu-nanesli-gruppovoy-udar-po-metallurgii-i-energetike-ukrainy-1159116522.html

ВС РФ ночью нанесли групповой удар по металлургии и энергетике Украины

ВС РФ ночью нанесли групповой удар по металлургии и энергетике Украины - РИА Новости Крым, 05.09.2026

ВС РФ ночью нанесли групповой удар по металлургии и энергетике Украины

В результате групповых ударов ВС РФ в ночь на субботу, 5 сентября, на Украине поражены металлургические предприятия, логистические центры и электроподстанции... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T08:17

2026-09-05T08:17

2026-09-05T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В результате групповых ударов ВС РФ в ночь на субботу, 5 сентября, на Украине поражены металлургические предприятия, логистические центры и электроподстанции. Об этом утром в субботу сообщили в Минобороны России.В Днепропетровской области поражены металлургический комбинат Днепродзержинск ("Каметсталь") и металлургический завод Днепр ("Днепровский металлургический завод"), являющиеся крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины.В Николаеве и Николаевской области поражены логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения, и электроподстанция "Николаевская".В Одесской области поражены в населенном пункте Дачное – логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения; в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ.Вечером 4 сентября в Киевской области поражены логистический центр "Святопетровский", использовавшийся для хранения военного имущества; две площадки хранения и распределения топлива для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель.Кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радио- и радиотехнической разведки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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