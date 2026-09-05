https://crimea.ria.ru/20260905/v-yalte-gromko--zhiteley-i-turistov-prizvali-ne-panikovat-1159119225.html

В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать

В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать - РИА Новости Крым, 05.09.2026

В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать

Громкие звуки, которые жители и гости Ялты могут слышать в субботу днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T10:42

2026-09-05T10:42

2026-09-05T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Ялты могут слышать в субботу днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.Гостей и жителей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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