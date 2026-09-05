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В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать
В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать - РИА Новости Крым, 05.09.2026
В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать
Громкие звуки, которые жители и гости Ялты могут слышать в субботу днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T10:42
2026-09-05T10:42
2026-09-05T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Ялты могут слышать в субботу днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.Гостей и жителей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать
В Ялте днем 5 сентября будет громко из-за учений военных – ЕДДС
10:42 05.09.2026 (обновлено: 10:45 05.09.2026)