Рейтинг@Mail.ru
В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать - РИА Новости Крым, 05.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260905/v-yalte-gromko--zhiteley-i-turistov-prizvali-ne-panikovat-1159119225.html
В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать
В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать - РИА Новости Крым, 05.09.2026
В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать
Громкие звуки, которые жители и гости Ялты могут слышать в субботу днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T10:42
2026-09-05T10:45
ялта
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
учения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/14/1130832298_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_5c6f866c43eea05a369cae549277f5c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Ялты могут слышать в субботу днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.Гостей и жителей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/14/1130832298_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_970e674b03b94bf7e28f3cac65744fe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, учения
В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать

В Ялте днем 5 сентября будет громко из-за учений военных – ЕДДС

10:42 05.09.2026 (обновлено: 10:45 05.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВид на Ялту со смотровой площадки
Вид на Ялту со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Ялты могут слышать в субботу днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.

"В западном районе муниципального округа может быть шумно с 13:00 до 15:00. Будут проводиться учения с использованием БПЛА", – информирует ЕДДС.

Гостей и жителей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЯлтаНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяУчения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55Директор Народного фронта Анатолий Чернышов погиб в Крыму во время удара ВСУ
11:43Не стать орудием террора: в Крыму ветеран СВО научил студентов выявлять вербовщиков
11:11МАГАТЭ сообщило о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС
10:42В Ялте будет громко – жителей и туристов призвали не паниковать
10:25Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину
10:10Над Севастополем нейтрализовали 12 украинских беспилотников за сутки
09:45Очищали землю от смертоносного железа ВСУ: в Севастополе простились с героями-пиротехниками
09:11Крымский мост сейчас: растет очередь на выезде с полуострова
08:4253 беспилотника ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами России
08:17ВС РФ ночью нанесли групповой удар по металлургии и энергетике Украины
08:02Новости Крыма и Севастополя на утро 5 сентября
07:47В Форосе загорелись гаражи
07:03Горячий август без притока воды: что с водохранилищами Крыма по итогам лета
00:01До +32: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 5 сентября
23:15В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
22:33Взрыв в здании СБУ в Киеве и кадровые назначения в Крыму – главное за день
22:12Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
22:09Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп
22:00Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку
Лента новостейМолния