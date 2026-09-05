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В Симферополе запланирован ремонт подстанции: где отключат свет до утра 6 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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В Симферополе запланирован ремонт подстанции: где отключат свет до утра 6 сентября
В Симферополе запланирован ремонт подстанции: где отключат свет до утра 6 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2026
В Симферополе запланирован ремонт подстанции: где отключат свет до утра 6 сентября
В Крыму с вечера 5 сентября и до утра 6 числа в четырех прилегающих к Симферополю поселках и одном из районов города отключат электроснабжение в связи с... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T14:27
2026-09-05T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с вечера 5 сентября и до утра 6 числа в четырех прилегающих к Симферополю поселках и одном из районов города отключат электроснабжение в связи с необходимостью провести плановые ремонтные работы на подстанции. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Уточняется, что ограничение коснется района ГРЭС, Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично района Жигулина роща.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, симферополь, симферопольский район, симферопольская грэс, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
В Симферополе запланирован ремонт подстанции: где отключат свет до утра 6 сентября

В Крыму из-за ремонта подстанции обесточат частично Симферополь и прилегающие поселки

14:27 05.09.2026 (обновлено: 14:41 05.09.2026)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с вечера 5 сентября и до утра 6 числа в четырех прилегающих к Симферополю поселках и одном из районов города отключат электроснабжение в связи с необходимостью провести плановые ремонтные работы на подстанции. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"В связи с проведением плановых ремонтных работ на подстанции 110 кВ "Восточная" запланировано временное отключение электроэнергии с 22:00 5 сентября до 6:00 6 сентября", – сказано в сообщении.
Уточняется, что ограничение коснется района ГРЭС, Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично района Жигулина роща.
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Новости КрымаСимферопольСимферопольский районСимферопольская ГРЭСЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
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