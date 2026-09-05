https://crimea.ria.ru/20260905/v-simferopole-zaplanirovan-remont-podstantsii-gde-otklyuchat-svet-do-utra-6-sentyabrya-1159124827.html

В Симферополе запланирован ремонт подстанции: где отключат свет до утра 6 сентября

В Симферополе запланирован ремонт подстанции: где отключат свет до утра 6 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2026

В Симферополе запланирован ремонт подстанции: где отключат свет до утра 6 сентября

В Крыму с вечера 5 сентября и до утра 6 числа в четырех прилегающих к Симферополю поселках и одном из районов города отключат электроснабжение в связи с... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T14:27

2026-09-05T14:27

2026-09-05T14:41

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с вечера 5 сентября и до утра 6 числа в четырех прилегающих к Симферополю поселках и одном из районов города отключат электроснабжение в связи с необходимостью провести плановые ремонтные работы на подстанции. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Уточняется, что ограничение коснется района ГРЭС, Комсомольское, Битумное, Аграрное, а также частично района Жигулина роща.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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