https://crimea.ria.ru/20260905/v-rossii-zaregistrirovali-preparat-dlya-lecheniya-ospy-obezyan-i-korovey-ospy-1159116341.html

В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы

В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы - РИА Новости Крым, 05.09.2026

В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы

Отечественный противооспенный препарат НИОХ-14 получил государственную регистрацию в России, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора (РПН) РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T16:55

2026-09-05T16:55

2026-09-05T16:55

новости

анна попова

роспотребнадзор

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Отечественный противооспенный препарат НИОХ-14 получил государственную регистрацию в России, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова.НИОХ-14 предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Его разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Ворожцова Сибирского отделения РАН.Ситуация с оспой обезьян в мире напряженная, на территорию России могут быть завозы случаев, однако в целом рисков распространения болезни в России нет, информировала ранее руководитель Роспотребнадзора.Оспа – опасное вирусное инфекционное заболевание с высокой заразностью. Одна из отличительных особенностей недуга заключается в характерной сыпи на коже и слизистых оболочках, оставляющей рубцы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в ПодмосковьеРоспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкойВ России оценили риск распространения оспы обезьян

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, анна попова, роспотребнадзор, здравоохранение в россии