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В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы
В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы - РИА Новости Крым, 05.09.2026
В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы
Отечественный противооспенный препарат НИОХ-14 получил государственную регистрацию в России, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора (РПН) РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T16:55
2026-09-05T16:55
2026-09-05T16:55
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анна попова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Отечественный противооспенный препарат НИОХ-14 получил государственную регистрацию в России, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова.НИОХ-14 предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Его разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Ворожцова Сибирского отделения РАН.Ситуация с оспой обезьян в мире напряженная, на территорию России могут быть завозы случаев, однако в целом рисков распространения болезни в России нет, информировала ранее руководитель Роспотребнадзора.Оспа – опасное вирусное инфекционное заболевание с высокой заразностью. Одна из отличительных особенностей недуга заключается в характерной сыпи на коже и слизистых оболочках, оставляющей рубцы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый в РФ диагноз "оспа обезьян" подтвердился у пациента в ПодмосковьеРоспотребнадзор предупредил о риске заразиться "мышиной" лихорадкойВ России оценили риск распространения оспы обезьян
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новости, анна попова, роспотребнадзор, здравоохранение в россии
В России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы
Препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы зарегистрирован в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Отечественный противооспенный препарат НИОХ-14 получил государственную регистрацию в России, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова.
"Противооспенный препарат НИОХ-14 зарегистрирован, он работает", – сказала глава РПН.
НИОХ-14 предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Его разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Ворожцова Сибирского отделения РАН.
Ситуация с оспой обезьян в мире напряженная, на территорию России могут быть завозы случаев, однако в целом рисков распространения болезни в России нет, информировала ранее
руководитель Роспотребнадзора.
Оспа – опасное вирусное инфекционное заболевание с высокой заразностью. Одна из отличительных особенностей недуга заключается в характерной сыпи на коже и слизистых оболочках, оставляющей рубцы.
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