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В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 900 тысяч рублей

В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 900 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 05.09.2026

В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 900 тысяч рублей

Единственной отраслью в России, где средняя зарплата была выше 900 тысяч рублей, стало морское пастбищное рыбоводство, следует из данных Росстата, которые... РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T14:14

2026-09-05T14:14

2026-09-05T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Единственной отраслью в России, где средняя зарплата была выше 900 тысяч рублей, стало морское пастбищное рыбоводство, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.В среднем по России работникам таких организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) платили 971,4 тысячи рублей.Высокие зарплаты также были у управляющих пенсионными фондами – 827,1 тысячи рублей, занятых в компаниях по управлению ценными бумагами – 737,5 тысячи рублей, а также в сфере аренды и лизинга медицинских приборов – 728,9 тысячи рублей.Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами, отмечается в публикации.Ямало-Ненецкий автономный округ возглавляет рейтинг регионов России по доле сотрудников с высокой зарплатой. На втором месте – Магаданская область, где доля работников с зарплатой выше средней по РФ составляет 57,2%. На третьем месте – Чукотский автономный округ (56,5%). Исследование провело агентство РИА Новости.Первую пятерку рейтинга замыкают Ненецкий АО (52,7%) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (50,1%).В первую десятку рейтинга по доле высокооплачиваемых работников также вошли: Сахалинская область (47,8%), Москва (44,5%), Санкт-Петербург (43,8%), Якутия (40,9%) и Татарстан (38,9%).Севастополь занимает 67-е место в рейтинге. В городе федерального значения 16,8% работников получают зарплату выше, чем в целом по стране. Республика Крым – на 72 месте (14,9%).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, деньги, зарплата