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В России начался второй пик активности клещей - РИА Новости Крым, 05.09.2026
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В России начался второй пик активности клещей
В России начался второй пик активности клещей - РИА Новости Крым, 05.09.2026
В России начался второй пик активности клещей
Роспотребнадзор сообщает о начале второго пика активности клещей на территории России. РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T16:07
2026-09-05T16:07
новости
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
клещи
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор сообщает о начале второго пика активности клещей на территории России.Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков, объяснили в РПН. И дали рекомендации по безопасности.Правильная одежда. Необходимо носить светлую закрытую одежду: заправлять рубашку в брюки, брюки – в носки или высокую обувь. Рукава должны плотно прилегать к запястьям, голову и шею надо закрыть капюшоном или головным убором. По возможности использовать высокие резиновые сапоги.Репелленты. Необходимо обрабатывать открытые участки тела и одежду только теми средствами, которые предназначены для этого и всегда следовать инструкции: некоторые препараты нельзя наносить на кожу.Осмотр каждые 15–20 минут. Необходимо осматривать себя и спутников, особенно места с тонкой кожей: подмышки, пах, шею, область за ушами, волосистую часть головы и под коленями.После возвращения домой необходимо тщательно осмотреть тело, одежду, вещи, принесенные из леса, и домашних животных, если они были на прогулке.Если клещ присосался, следует обратиться за медицинской помощью. Снятого клеща надо поместить в герметичную емкость и сдать в лабораторию для исследования на возбудителей инфекционных заболеваний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, клещи, совет эксперта
В России начался второй пик активности клещей

Второй пик активности клещей начался в России

16:07 05.09.2026
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории
Клещи в пробирке в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор сообщает о начале второго пика активности клещей на территории России.
"Второй пик активности клещей: будьте осторожны в лесу", – предупреждает ведомство в сообщении в своем канале в МАКС.
Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков, объяснили в РПН. И дали рекомендации по безопасности.
Правильная одежда. Необходимо носить светлую закрытую одежду: заправлять рубашку в брюки, брюки – в носки или высокую обувь. Рукава должны плотно прилегать к запястьям, голову и шею надо закрыть капюшоном или головным убором. По возможности использовать высокие резиновые сапоги.
Репелленты. Необходимо обрабатывать открытые участки тела и одежду только теми средствами, которые предназначены для этого и всегда следовать инструкции: некоторые препараты нельзя наносить на кожу.
Осмотр каждые 15–20 минут. Необходимо осматривать себя и спутников, особенно места с тонкой кожей: подмышки, пах, шею, область за ушами, волосистую часть головы и под коленями.
После возвращения домой необходимо тщательно осмотреть тело, одежду, вещи, принесенные из леса, и домашних животных, если они были на прогулке.
Если клещ присосался, следует обратиться за медицинской помощью. Снятого клеща надо поместить в герметичную емкость и сдать в лабораторию для исследования на возбудителей инфекционных заболеваний.
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НовостиРоспотребнадзорЗдравоохранение в РоссииклещиСовет эксперта
 
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