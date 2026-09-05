https://crimea.ria.ru/20260905/v-rossii-nachalsya-vtoroy-pik-aktivnosti-kleschey-1159120868.html

В России начался второй пик активности клещей

В России начался второй пик активности клещей - РИА Новости Крым, 05.09.2026

В России начался второй пик активности клещей

Роспотребнадзор сообщает о начале второго пика активности клещей на территории России. РИА Новости Крым, 05.09.2026

2026-09-05T16:07

2026-09-05T16:07

2026-09-05T16:07

новости

роспотребнадзор

здравоохранение в россии

клещи

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор сообщает о начале второго пика активности клещей на территории России.Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков, объяснили в РПН. И дали рекомендации по безопасности.Правильная одежда. Необходимо носить светлую закрытую одежду: заправлять рубашку в брюки, брюки – в носки или высокую обувь. Рукава должны плотно прилегать к запястьям, голову и шею надо закрыть капюшоном или головным убором. По возможности использовать высокие резиновые сапоги.Репелленты. Необходимо обрабатывать открытые участки тела и одежду только теми средствами, которые предназначены для этого и всегда следовать инструкции: некоторые препараты нельзя наносить на кожу.Осмотр каждые 15–20 минут. Необходимо осматривать себя и спутников, особенно места с тонкой кожей: подмышки, пах, шею, область за ушами, волосистую часть головы и под коленями.После возвращения домой необходимо тщательно осмотреть тело, одежду, вещи, принесенные из леса, и домашних животных, если они были на прогулке.Если клещ присосался, следует обратиться за медицинской помощью. Снятого клеща надо поместить в герметичную емкость и сдать в лабораторию для исследования на возбудителей инфекционных заболеваний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, клещи, совет эксперта