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В Минюсте Крыма назвали самые популярные и редкие имена младенцев
В Минюсте Крыма назвали самые популярные и редкие имена младенцев - РИА Новости Крым, 05.09.2026
В Минюсте Крыма назвали самые популярные и редкие имена младенцев
Самыми популярными именами для младенцев за последние две недели в Крыму стали Лев и Мария, в числе самых редких – Исхак и Асия-Муяссар. Об этом в субботу... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Самыми популярными именами для младенцев за последние две недели в Крыму стали Лев и Мария, в числе самых редких – Исхак и Асия-Муяссар. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минюста республики со ссылкой на данные департамента ЗАГС.Также среди часто употребляемых мужских имен: Кирилл, Владислав, Никита, Александр, Егор, Мирон, Михаил, Амир, Эмир и Тимур. Среди женских в топе: Дарья, Мия, Виктория, София, Сафие, Полина, Ева, Амина, Екатерина и Диана."А среди самых редких были наречения – Исхак и Асия-Муяссар", – добавили в минюсте.В числе редко употребляемых мужских имен отмечаются: Земир, Эван, Ной, Каран, Дауд, Ансар, Максимилиан и Алихан. Среди редких женских: Мумине, Алетейя, Адавье, Альсия, Линтэя, Исмигуль, Аполлинария, Ресмихан, Лямис, Латика и Эндже, рассказали в Минюсте республики.Кроме того, отмечается, что за две недели отделы ЗАГС зарегистрировали семь двоен, из которых три – в Симферополе, где малышам, соответственно, дали имена: Елизавета и Михаил, Эмма и Эрика, Эмина и Амир.Еще две двойни – Артем и Роман, Назар и Матвей – официально появились в Евпатории. Также по одной двойне зарегистрировано в Алуште (Роман и Михаил) и в Бахчисарае (Наиль и Саид).В августе среди редких имен, которые дают младенцам в Крыму, по данным Минюста, были Мадаин и Мерит, а самыми популярными стали Михаил и Мия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, дети, имена, минюст крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Самыми популярными именами для младенцев за последние две недели в Крыму стали Лев и Мария, в числе самых редких – Исхак и Асия-Муяссар. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минюста республики со ссылкой на данные департамента ЗАГС.
"Лев и Мария стали самыми популярными именами для младенцев за две прошедшие недели", – сказано в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.
Также среди часто употребляемых мужских имен: Кирилл, Владислав, Никита, Александр, Егор, Мирон, Михаил, Амир, Эмир и Тимур. Среди женских в топе: Дарья, Мия, Виктория, София, Сафие, Полина, Ева, Амина, Екатерина и Диана.
"А среди самых редких были наречения – Исхак и Асия-Муяссар", – добавили в минюсте.
В числе редко употребляемых мужских имен отмечаются: Земир, Эван, Ной, Каран, Дауд, Ансар, Максимилиан и Алихан. Среди редких женских: Мумине, Алетейя, Адавье, Альсия, Линтэя, Исмигуль, Аполлинария, Ресмихан, Лямис, Латика и Эндже, рассказали в Минюсте республики.
Кроме того, отмечается, что за две недели отделы ЗАГС зарегистрировали семь двоен, из которых три – в Симферополе, где малышам, соответственно, дали имена: Елизавета и Михаил, Эмма и Эрика, Эмина и Амир.
Еще две двойни – Артем и Роман, Назар и Матвей – официально появились в Евпатории. Также по одной двойне зарегистрировано в Алуште (Роман и Михаил) и в Бахчисарае (Наиль и Саид).
"Кроме того, за отчетный период отделы ЗАГС составили порядка 80 записей актов об установлении отцовства, большую часть – при регистрации рождения", – рассказали в министерстве.
В августе среди редких имен, которые дают
младенцам в Крыму, по данным Минюста, были Мадаин и Мерит, а самыми популярными стали Михаил и Мия.
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