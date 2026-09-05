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В ЛНР при ударе ВСУ погибли пять человек и еще пятеро ранены
В ЛНР при ударе ВСУ погибли пять человек и еще пятеро ранены - РИА Новости Крым, 05.09.2026
В ЛНР при ударе ВСУ погибли пять человек и еще пятеро ранены
Пять человек, включая несовершеннолетнего, погибли и еще пятеро получили ранения из-за атак ВСУ в Луганской народной республике за минувшие сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2026
2026-09-05T12:43
2026-09-05T12:43
2026-09-05T12:59
новости
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леонид пасечник
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пять человек, включая несовершеннолетнего, погибли и еще пятеро получили ранения из-за атак ВСУ в Луганской народной республике за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем официальном канале в мессенджере МАКС.По слова Пасечника, за сутки противник атаковал жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры в девяти муниципалитетах.В Брянке ВСУ прицельно ударили по легковому автомобилю, из-за чего погибли 23-летняя девушка и ее 63-летняя мать.В Луганске при атаке ударного дрона на легковую машину в Артемовском районе погиб 35-летний мужчина и 26-летний парень получил ранения.В Кременском муниципальном округе ВСУ нанесли удар по еще одному автомобилю, пострадала супружеская пара.В Северодонецке из-за атаки беспилотника пострадала 68-летняя женщина.В Краснодонском муниципальном округе из-за детонации взрывоопасных предметов погиб 14-летний подросток и ранения получил 13-летний школьник.В городском округе город Лисичанск при детонации мины погиб 29-летний тракторист.Все эти случаи, по словам Пасечника, являются подтверждением того, что украинские неонацисты удаленно минируют территорию республики.Пасечник проинформировал, что все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий, а следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов.Ранее в субботу стало известно о гибели в Крыму исполнительного директора "Народного фронта" Анатолия Чернышова во время атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшийся дрон упал во двор в СевастополеВ Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое раненыТеррор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику
https://crimea.ria.ru/20260905/ochischali-zemlyu-ot-smertonosnogo-zheleza-vsu-v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-pirotekhnikami-1159117401.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
В ЛНР при ударе ВСУ погибли пять человек и еще пятеро ранены
Пять человек погибли и пятеро ранены при ударе ВСУ по ЛНР
12:43 05.09.2026 (обновлено: 12:59 05.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пять человек, включая несовершеннолетнего, погибли и еще пятеро получили ранения из-за атак ВСУ в Луганской народной республике за минувшие сутки. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем официальном канале в мессенджере МАКС.
По слова Пасечника, за сутки противник атаковал жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры в девяти муниципалитетах.
"Тяжелые сутки для нашей республики: погибли пять человек, среди них подросток, еще пятеро ранены", – сообщил глава региона.
В Брянке ВСУ прицельно ударили по легковому автомобилю, из-за чего погибли 23-летняя девушка и ее 63-летняя мать.
В Луганске при атаке ударного дрона на легковую машину в Артемовском районе погиб 35-летний мужчина и 26-летний парень получил ранения.
В Кременском муниципальном округе ВСУ нанесли удар по еще одному автомобилю, пострадала супружеская пара.
В Северодонецке из-за атаки беспилотника пострадала 68-летняя женщина.
В Краснодонском муниципальном округе из-за детонации взрывоопасных предметов погиб 14-летний подросток и ранения получил 13-летний школьник.
В городском округе город Лисичанск при детонации мины погиб 29-летний тракторист.
Все эти случаи, по словам Пасечника, являются подтверждением того, что украинские неонацисты удаленно минируют территорию республики.
Пасечник проинформировал, что все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий, а следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов.
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